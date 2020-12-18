Жительница Татарстана пойдет под суд за создание экстремистской ячейки

В Татарстане пожилой женщине предъявлено обвинение в "организации деятельности экстремистской организации".

Как сообщили в республиканском управлении СК РФ, 62-летняя жительница Набережных Челнов является сторонницей признанного экстремистским международного объединения "Нурджулар". Его деятельность на территории России была запрещена более десяти лет назад.

В 2015 году обвиняемая под видом религиозных занятий собирала на конспиративной квартире граждан для пропаганды идей организации и изучения экстремистской литературы. Противоправная деятельность женщины была пресечена в марте 2020 года.

- Причастность к совершению преступления женщина не признала. Следователем в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - добавили в ведомстве.