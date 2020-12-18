Подвиг трех сибирских лыжных бригад - 28-й Алтайской, 29-й Новосибирской и 30-й Омской, чьи бойцы почти в полном составе погибли в 1943 году на Брянщине, - долгое время не вспоминали. Только накануне 75-летия тех героических событий в городе Севске в Брянской области были установлены памятники сибирякам. В Алтайском крае поисковики выпустили книгу "Весна сорок третьего: алтайские лыжники в боях за Севск".

Забытые бригады

О Севском рейде, по словам историков, многие годы не вспоминали по ряду причин. Прежде всего потому что операция по окружению Орловской группировки немцев в марте 1943-го провалилась, и наши войска сами оказались в котле. К тому же командовавший 2-м гвардейским кавалерийским корпусом (куда входили три сибирские лыжные бригады) генерал-майор Владимир Крюков после войны был репрессирован. Но выжившие участники тех событий, родственники погибших, поисковики и просто неравнодушные люди по крупицам собрали сведения о сибиряках.

Так, в школе села Зимари Калманского района еще в 1980-е создали музей 28-й отдельной лыжной бригады. Школьники разыскивали выживших участников Севского рейда по всей стране, записывали их воспоминания, собирали письма, фотографии, вели переписку с ветеранами, в том числе и с командиром бригады Василием Баклаковым. Особый интерес калманских ребят к подвигу земляков связан с тем, что именно в Зимарях алтайские лыжники принимали присягу перед отправкой на фронт.

Восстановлением исторической памяти в последние годы занимаются также представители военно-технического центра "Эскадрон", участники детского поискового отряда из Севска и Алтайского регионального отделения "Поискового движения России". Им удалось найти места, где захоронены сибиряки из лыжных бригад, установить имена многих погибших героев. Ребята из Севского отряда "Поиск" нашли в архивах данные о почти пятнадцати тысячах погибших бойцов и командиров, ранее считавшихся пропавшими без вести. 369 из них - из Алтайского края.

В кольце окружения

28-ю отдельную лыжную бригаду сформировали в конце 1942 года в Барнауле из почти трех тысяч сибиряков - из Алтайского края, а также из Новосибирской, Томской, Омской областей и Республики Алтай. Ее возглавил уже имевший боевой опыт майор Василий Баклаков - уроженец Целинного района Алтайского края. В середине февраля 1943 года бригада в составе конно-стрелковой группы генерал-майора Владимира Крюкова приняла участие в наступлении на город Севск. По плану группа, в которую входили Кубанская и Ставропольская гвардейские кавалерийские дивизии и три лыжные бригады - Алтайская, Новосибирская и Омская - должны были через Севск прорваться в тыл врага, чтобы взять Орловскую группировку немцев в кольцо.

1 марта, после взятия Севска, кавалеристы и лыжники отправились в глубокий рейд по вражеским тылам, не имея достаточных запасов боеприпасов, продовольствия и фуража. За десять дней наступления они продвинулись более чем на сто километров к западу от Севска. Немцы, оценив угрозу, подтянули сюда шестнадцать дивизий, так что конно-стрелковая группа сама оказалась в окружении и отступила к Севску. Начались тяжелые оборонительные бои. Кавалеристам и лыжникам пришлось стать пехотинцами и воевать зачастую трофейным оружием, сдерживая натиск врага и пытаясь вырваться из кольца.

Но силы были не равны. Алтайская бригада погибла почти полностью - из трех тысяч бойцов из окружения вышли только триста. Из воспоминаний Николая Якушкина, хранящихся школьном музее в селе Зимари: "Держались до 24 марта. К этому времени из 126 человек в роте осталось около сорока. Сильной танковой атакой немцы прорвали нашу оборону. Утром 25 марта мы насчитали в роте только одиннадцать человек..."

Огромные потери понесли Новосибирская и Омская бригады. Поэтому все три лыжные бригады были расформированы, а оставшиеся в живых бойцы пополнили ряды других соединений. Но уже в августе 1943 года многие из них погибли при освобождении Севска.

Чтобы помнили...

На Холме Славы под Севском в Брянской области установлены десятки обелисков в память об оставшихся здесь навечно героях из разных уголков страны. Но более семидесяти лет здесь не было памятника сибирякам. Алтайское землячество в Москве решило исправить историческую несправедливость и установить мемориал бойцам 28-й лыжной бригады. Идею поддержали жители Алтайского края и земляки, живущие в других регионах.

Барнаульцы - скульптор Эдуард Добровольский, художник Валерий Шкварковский и архитектор Юрий Болотов - разработали проект и даже изготовили макет в миниатюре. Это фигура лыжника с автоматом в руках, за спиной у него два панно, на которых изображены звезда, герб Алтайского края, ветви красной калины.

- Все участники этого проекта готовы были работать бесплатно, - вспоминает Юрий Болотов. - Но для создания памятника нужны были материалы, а на них, к сожалению, не удалось собрать необходимую сумму пожертвований. Поэтому был установлен другой памятник, бесплатно предоставленный спонсорами. Мы спроектировали для него постамент из черного гранита, который изготовили на нашем знаменитом Колыванском камнерезном заводе.

Так, благодаря инициативе земляков и при поддержке предприятий и жителей Москвы, Алтайского края и Брянской области на севской земле, где полегли тысячи сибиряков, наконец-то появился памятник 28-й Алтайской отдельной лыжной бригаде.

- Мы его установили за год до 75-летия освобождения Севска на Холме Славы, где ежегодно проходят памятные мероприятия, - сообщил корреспонденту "РГ" Геннадий Бабинов, председатель правления общественной организации "Алтайское землячество" в Москве. - Рядом чуть раньше появилась стела в память о воинах 30-й Омской лыжной бригады. А в августе 2018 года, в день 75-летия освобождения города, была установлена и скульптурная группа, посвященная подвигу бойцов Новосибирской лыжной бригады.

А в год 75-летнего юбилея Победы в Алтайском крае вышла в свет книга "Весна сорок третьего: алтайские лыжники в боях за Севск". Ее издали историки и участники поискового отряда "Сибиряк" Дмитрий Вейн и Виталий Еременко, которые уже несколько лет занимаются поисками захоронений алтайских лыжников, погибших под Севском. Кандидат исторических наук - председатель Алтайского регионального отделения "Поискового движения России" Дмитрий Вейн убежден, что сибиряки внесли свой весомый вклад в победу, ведь благодаря Севскому рейду позднее образовался так называемый "Курский выступ", где произошел окончательный перелом в Великой Отечественной войне.

Справка "РГ"

Более 600 тысяч жителей Алтайского края сражались на фронте в годы Великой Отечественной войны, половина из них не вернулась с полей сражений. Всего на Алтае в годы войны было сформировано десять дивизий и пять отдельных бригад. За проявленное мужество 88 бойцов и командиров 28-й отдельной лыжной бригады, получившей неофициальное название "Алтайская" были награждены орденами и медалями, большинство - посмертно.