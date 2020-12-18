Глава Тувы поздравил с 95-летием региональное Управление ФСБ России

95 лет исполнилось с момента создания в Туве органов госбезопасности.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол поздравил с этим юбилеем руководителя Управления ФСБ России в Республике Тыва Александра Кувшинова, и в его лице - всех сотрудников и ветеранов ведомства.

Глава республики также вручил контрразведчикам государственные награды. По его словам, образование в Туве органа госбезопасности следует считать историческим событием.

Решение об этом было принято в 1923 году на втором Великом Хурале Тувинской Народной Республики. Специальный орган был призван охранять и защищать завоевания народной революции.

- Приграничная Тува всегда с большим уважением относилась к профессионалам, уважение и поддержка военнослужащих на границе были и остаются доброй традицией нашего народа, - подчеркнул Шолбан Кара-оол.

По его словам, сотрудники ФСБ ставят судьбу родины превыше всего и с достоинством несут службу.