Иркутск меняет подходы к ремонту улично-дорожной сети

Иркутяне до сих пор вспоминают дорожный коллапс, наблюдавшийся в течение нескольких летних недель из-за дорожного ремонта. К чести города и дорожников, разгрузить улицы - насколько это было возможно - им удалось довольно быстро. Тот опыт заставил власти принципиально пересмотреть подходы к ремонту дорог в областном центре.

- Многие годы работа по ремонту дорог не была выстроена системно, не отрабатывались должным образом гарантийные обязательства. Более того, мы столкнулись с тем, что в дорожном хозяйстве при наличии собственного МУПа лоты на аукционах выигрывали организации, у которых не было ни работников, ни техники, чтобы эти работы выполнить. Также в нарушение антимонопольного законодательства сразу 10 объектов были отданы в руки одного подрядчика. Сейчас по данному факту ведется разбирательство. С нового года такой практики не будет, - рассказал мэр Иркутска Руслан Болотов.

Уже в этом году подрядчиков поставили перед фактом, что за брак город платить не будет. А чтобы не было споров по поводу качества ремонта, для проверки выполненных работ были привлечены независимый строительный контроль и специалисты Иркутского областного отделения "Рос-автодора".

Более того, нерадивым подрядчикам выдвинули претензии: они будут переделывать работы за свой счет, да еще за каждый день просрочки начислили пени. А сейчас администрация настаивает, чтобы эти фирмы внесли в реестр недобросовестных.

Также этим летом мэрия заставила подрядчиков устранить все замечания, которые накопились к дорогам, где ремонт проводился в 2017-2019 годах. Компании за свой счет устранили более 1500 дефектов.

Сейчас администрация ведет переговоры с ресурсоснабжающими организациями - тепло-энергетиками, водоканалом, связистами, - чтобы синхронизировать планы работ. Прежде ресурсники нередко начинали перекладку сетей уже после укладки нового асфальта. Они, конечно, его восстанавливают, но качество такого покрытия в разы отличается от капитального дорожного ремонта.

- Меняется и концептуальный взгляд на развитие дорожной сети: сегодня мы меняем приоритеты организации дорожного движения. В первую очередь важен комфорт пешеходов, затем - движение общественного транспорта и велосипедистов. И только потом уже - легковой и грузовой транспорт. Да, у нас это пока воспринимается с трудом. Но современная урбанистика, опыт европейских городов говорят, что это реальный способ уменьшить заторы в городе, - подчеркивает мэр.

В 2020 году власти организовали велополосу на улице Фурье, предусмотрена организация велодвижения на улице Баумана. В 2021 году город планирует устроить велодорожки по окружной дороге проспекта Маршала Жукова, на Верхней Набережной, на улице Горной. При реконструкции Лермонтовского транспортного узла также будет предусмотрена современная велопешеходная зона от Академического моста до улицы Вампилова.

В скором будущем в Иркутске появится первая выделенная полоса для общественного транс-порта по улице Трактовой (ее ремонт тоже запланирован).

В целом Иркутск планирует развивать улично-дорожную сеть. Для этого разработана программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города до 2030 года.

Какие крупные объекты будут реконструированы в 2021 году?

- Будет разработан проект реконструкции Лермонтовского узла: планируется расширить участок объездной дороги Первомайский - Университетский от Академического моста до улицы Вампилова.

- Продолжится реконструкция путепровода на Джамбула - работы идут с опережением графика.

- Начнется капитальный ремонт путепровода через ж/д пути на станции Батарейная.

- Продолжатся работы на улице Баумана.

- Начнется реконструкция улицы Верхняя Набережная - от Академического моста и почти до старой пристани.