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18.12.2020 04:07
Рубрика: Общество

Новый Год на высоте

Как отмечают праздник спортивные туристы
Текст: Нина Рузанова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 286(8340)
Есть такие люди - туристы. Нет, не те, которые летают к морю на чартерных рейсах, пакуя в чемоданы купальники и солнцезащитные очки. А те, кто таскает на себе огромные рюкзаки, штурмует перевалы и горные реки, а в качестве отдыха разводит костры и ставит палатки.
Фото: "Ювента" Фото: "Ювента"
Фото: "Ювента"

Лично я считала, что эти прекрасные люди остались в прошлом, вместе с романтикой и песнями про запах тайги.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Оказалось, это не так. Есть молодые люди, которые по каким-то причинам и сегодня обожают забираться в несусветную глушь. Если они не в походе, то готовятся к нему, лазая по веревкам в ближайших оврагах - по грязи, снегу, в дождь и в мороз. Это явление называется спортивный туризм, у него довольно много поклонников, и я не знала бы о нем ничего, если бы загадочный вирус туризма не поразил и мою взрослую дочь. Теперь она вяжет дома не кофточки, а узлы, покупает себе не туфли, а огромные рыбацкие сапоги, и вместо дамской сумочки у нее рюкзак на 120 литров (100 для уважающего себя спортивного туриста - мало).

Не исключаю, что многим это действительно по душе. Если это так, вы можете присоединиться к армии спортивных туристов - например, в Новосибирске есть клуб "Ювента". Он открылся при пединституте еще в 1978 году, его много лет возглавляют мастера спорта международного класса по спортивному туризму Ирина Добарина и Олег Жигарев. Нетрудно догадаться, что здесь все максимально академично и по правилам. Здесь не занимаются коммерцией - лекции и тренировки бесплатные. Здесь занимаются спортом, участвуют в соревнованиях, пишут отчеты и получают разряды. Но!

Спорт - это, в конце концов, всегда стремление к красоте. И у этого клуба есть красивая традиция - встречать Новый год в походе. Где-нибудь на Поднебесных зубьях, на границе Кузбасса. Преодолевают, как правило, один перевал - лыжный поход первой категории сложности, а весь маршрут рассчитан дней на шесть-семь. Идут-идут, а уж 31 декабря с середины дня начинают лепить пельмени (да-да, готовые не берут), кромсать салатики, доставать мандарины, наряжать окрестные елки - и праздновать. Как рассказал "РГ" кандидат в мастера спорта по спортивному туризму Максим Руденков, не обходится и без театральных постановок - когда он в первый раз встречал Новый год в походе, играли "Колобка" (вполне себе туристская сказка).

"А чудеса в новогодних походах случаются?" - спрашиваю. И Максим вспоминает, как однажды, уже на обратном пути, их группа повстречала других туристов. Они продолжали отмечать праздник в домике, которые есть кое-где на Поднебесных зубьях. Там был термометр. И выяснилось, что мороз на маршруте, который все проходили довольно бодро и без обморожений - ниже минус сорока градусов. Чудо не чудо, но около того.

- Ну и люди меняются, - говорит Максим. - Справляются с трудностями. А это повышает самооценку. И учит не бояться проблем.

Тоже, в общем, перемены - если не чудесные, то к лучшему.

Между тем

Подготовка к новогоднему походу в "Ювенте" занимает весь декабрь. Это и теоретические занятия, где туристы постигают разницу между летней и зимней палаткой. И практические - лыжные тренировки. Важное мероприятие - поход выходного дня, или, как говорят туристы, ПВД. Это поход с ночевкой - после него многие понимают, стоит ли им решаться на более долгое зимнее путешествие. И многие решаются.

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