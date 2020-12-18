Предприятий малого и среднего бизнеса в Кузбассе сегодня почти 67 тысяч, в них работают свыше 200 тысяч человек, в том числе более 10 тысяч человек с июля 2020 года зарегистрировались в качестве самозанятых и начали официально работать на себя.

Вести бизнес в таких непростых экономических условиях, как сложились в уходящем году, непросто, еще сложнее развивать его. Здесь важны уверенность и упорство предпринимателя и поддержка, на которую он может рассчитывать со стороны. Таким надежным партнером для МСП Кузбасса стал центр "Мой бизнес". Он начал работу в начале текущего года по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Первыми клиентами Центра стал бизнес из наиболее пострадавших от ограничительных мер отраслей экономики - гостиницы, предприятия общественного питания, торговли, сферы услуг.

"Свою задачу мы сразу видели в том, чтобы максимально помочь каждому из предпринимателей сохранить бизнес и рабочие места. В той ситуации кризиса и неопределенности им было важно ощущать, что, несмотря на все трудности, есть поддержка, чтобы преодолеть этот сложный этап. Самыми востребованными на тот момент стали услуги по продвижению бизнеса, вместе с предпринимателями мы искали новые направления работы, помогали переориентировать их производства на выпуск более востребованных товаров. А потом благодаря большой работе по популяризации предпринимательства стали обращаться и те, кому нужна была помощь в открытии своего дела", - рассказывает директор Центра "Мой бизнес" в Кузбассе Кристина Шинкарюк.

Анастасия Писецкая открыла в Кемерове собственную школу кондитерского мастерства. Фото: Центр "Мой бизнес"

Начать с нуля

Экономист из Краснобродского Снежана Сергеева работает в угольной промышленности, занимается логистикой и управлением горными работами. Она всегда мечтала в свободное время организовывать праздники и квесты, но основную профессию оставлять не хотела. Чтобы мечта стала делом, раньше нужно было регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Если заказов будет мало, весь доход уйдет на налоги и страховые взносы - боялась девушка. В июле, когда начал действовать специальный налоговый режим для самозанятых, она обратилась в центр "Мой бизнес" и после консультаций решила начать свое дело.

"В центре "Мой бизнес" мне подробно рассказали обо всех преимуществах налога на профессиональный доход, рассказали обо всех тонкостях, "бонусах", как оформить вычеты, как зарегистрироваться. Когда все понятно - проще принять решение, тем более, когда есть такая поддержка. На любой вопрос могут ответить по телефону, в специальном чате, даже в Кемерово специально ехать не нужно", - рассказывает девушка.

Чтобы дело развивалось успешно, для начинающих предпринимателей на базе центра "Мой бизнес" доступны образовательные программы. Снежана Сергеева сейчас бесплатно проходит обучение по федеральной онлайн-программе "Бизнес-старт" и региональной программе наставничества. К слову, центр бизнес-наставничества открыт на базе центра "Мой бизнес" в октябре текущего года в рамках нацпроекта. На его базе до конца 2020 года не менее двух тысяч начинающих предпринимателей и тех, кто только планирует открыть свое дело, смогут пройти обучение и получить консультации от опытных и успешных бизнесменов региона.

Фото: Центр "Мой бизнес"

"Основная цель - организовать профессиональную и личностную коммуникацию между действующими предпринимателями и теми кузбассовцами, которые хотят открыть свое дело, но пока не решились на это. По опыту первых практик мы видим, что опыт общения с успешными бизнесменами в первую очередь повышает мотивацию, ну и конечно дает возможность познакомиться с практическим опытом ведения предпринимательской деятельности", - добавляет руководитель "Моего бизнеса".

Расти и развиваться

Меньше чем за год услугами и поддержкой от центра "Мой бизнес" воспользовались почти 16 тысяч жителей Кузбасса. Их них порядка 10 тысяч человек - от школьников до пенсионеров - были вовлечены центром в региональный проект "Популяризация предпринимательства". Он направлен на то, чтобы вовлечь различные категории граждан в занятие бизнесом, особое внимание уделяется женщинам, в том числе тем, кто задумывается о предпринимательской карьере, находясь в отпуске по уходу за ребенком. Кстати, в этом году Кузбасс первым из регионов РФ провел региональный этап конкурса "Мама-предприниматель".

Вопреки стереотипам, помощь и поддержка нужна не только начинающим предпринимателям, но и действующим. Несмотря на то, что опыту многих из них можно позавидовать, развиваться бизнесу проще, когда есть внешние импульсы для такого развития.

Кемеровчанку Анастасию Писецкую в Кузбассе знают многие, особенно те, кто любят полакомиться оригинальными сладостями. Несколько лет назад она открыла в Кемерове собственную школу кондитерского мастерства.

"Я постоянно проходила профессиональное обучение в коммерческих школах российского и международного уровня, брала уроки у отечественных и зарубежных шеф-кондитеров. А теперь и сама эксперт WorldSkills в компетенции "Кондитерское дело". Вместе с коллегами мы провели уже более ста мастер-классов, подготовили свыше 600 учеников. На месте не стоим, стараемся быть в курсе всех новых тенденций и передавать свои знания и опыт начинающим. Но без господдержки делать это было бы сложнее", - рассказывает предприниматель.

Центр "Мой бизнес" помог кондитеру сертифицировать продукцию и провести маркетинговое исследование. Теперь до совершенства доведена не только уникальная рецептура, но и бизнес стратегия предпринимателя. Как стать более узнаваемым на рынке, привлечь новых клиентов, верно выбрать нишу и создать узнаваемый бренд - этому всему тоже можно научиться с господдержкой. Большую часть затрат на услуги по акселерации предпринимательской деятельности "Мой бизнес" берет на себя.

Чтобы быть ближе к предпринимателям, филиал Центра "Мой бизнес" работает и на юге Кузбасса, в Новокузнецке. Но практически любую помощь и консультацию специалистов можно получить дистанционно. Для бизнеса доступны более 100 услуг - это маркетинговое сопровождение, лицензирование, патентование, размещение компании на маркет-плейсах, создание сайтов и продвижение, проведение рекламных компании и консультации по любому вопросу о ведении предпринимательской деятельности. Помощь квалифицированных специалистов по всем этим направлениям для бизнеса абсолютно бесплатна, это особенно актуально для небольших компаний и индивидуальных предпринимателей, у которых нет возможности расширить штат специалистов или прибегнуть к аутсорсингу.

На такую поддержку кузбасский бизнес отвечает взаимностью. Предприниматели создают новые рабочие места, сохраняют коллективы, работают на имидж региона. Благодаря развитию малого и среднего бизнеса, Кузбасс знают уже не только, как большой угольный бассейн, но и как регион с благоприятным инвестиционным климатом и комфортной деловой средой.

Центр "Мой бизнес" в Кузбассе:

г. Кемерово, Сосновый бульвар, 1, этаж 2

г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 17 а, этаж 8

тел. +7 (3842) 77-88-70

info@moibiz42.ru

http://moibiz42.ru/

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