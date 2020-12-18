Красноярские полицейские поймали 10-летнего мальчика за рулем авто

В окрестностях красноярского села Шушенское полицейские остановили "семерку", за рулем которой оказался десятилетний водитель. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.

Оказалось, порулить ему дал дедушка, сидевший на пассажирском сидении. Он объяснил полицейским, что хотел научить внука водить машину.

В результате собственнику транспортного средства грозит штраф в размере 30 тысяч рублей - за передачу управления автомобилем лицу, не имеющему водительских прав. Родители мальчика могут быть привлечены к административной ответственности.