Несмотря на сложности, Иркутск строит планы развития

Сожаления о том, каким сложным оказался уходящий, 2020 год, давно стали шаблонами. Поэтому с мэром Иркутска Русланом Болотовым мы постарались говорить не о трудностях, а о том, как город с ними справляется.

В следующем году у Иркутска юбилей. Программу юбилейных торжеств пока обсуждать рано, но думать о будущем, завтрашнем дне города надо всегда. Фото: Пресс-служба администрации Иркутска

Ковид и все-все-все

Руслан Николаевич, сейчас такое время, что все беседы - и светские, и деловые - начинаются с обсуждения коронавируса. Как себя чувствует Иркутск? Что происходит в городе?

Руслан Болотов: Ситуация не из простых. Но мы уже понимаем, что выходим на плато, и потому прогнозы оптимистичные. Помогает и поддержка со стороны губернатора и регионального правительства, и консолидация городского сообщества перед эпидемией.

Я вижу, как впервые за последние много лет становится меньше политических споров, бизнес-конфликтов - каждый действительно старается что-то сделать в городе, чтобы стало лучше. Бизнес-сообщество и горожане занимаются волонтерством - помогают с доставкой бесплатных лекарств заболевшим, работают в колл-центрах, в регистратурах поликлиник, возят врачей по вызовам. Предприниматели звонят, спрашивают: "Что вам еще нужно? У нас есть возможность сделать что-то еще!" Финансируют покупку спецкостюмов и оборудования, необходимого медперсоналу, разных, казалось бы, мелочей, которых очень не хватает в больницах и поликлиниках.

Самое простое: в больницах всегда нужна бутилированная вода. Но эта потребность неочевидна, и поначалу с обеспечением были проблемы. А сегодня сразу несколько компаний ежесуточно поставляют воду. Абсолютно бесплатно. Кто-то отправляет продукты питания в "красную зону", в больницы. Это здорово.

Эпидемия как-то сказалась на работе городской администрации?

Руслан Болотов: Сейчас ежедневные планерки начинаются с обсуждения медицинских вопросов: сколько нужно препаратов и где, сколько машин, людей и куда надо отправить, какие сложности и где возникли, что не хватает в аптечной сети. Зато мы добились того, что муниципальные аптеки полностью обеспечены по необходимым группам препаратов.

Бюджет любит счет

Руслан Николаевич, но ковид ковидом, а жизнь в городе продолжается. Конец года - это формирование бюджета. Ожидает ли нас сокращение городских доходов и, соответственно, расходов?

Руслан Болотов: К сожалению, и тут без коронавируса не обошлось. Уже в этом году доходов у города стало меньше, ранее выбранную бюджетную стратегию пришлось корректировать. Однако мы сохранили социальные приоритеты: на образование, культуру, спорт, здравоохранение и социальную политику пойдет большая часть бюджета.

Мы в полном объеме запланировали зарплату бюджетникам. Мы будем продолжать поддерживать наших льготников, малоимущих граждан. Будем продолжать ремонт дорог. Будем заниматься благоустройством. Сохранили расходы на программу переселения из ветхого и аварийного жилья - взятые на себя обязательства выполним.

Ну и, конечно, будем участвовать в областных и федеральных программах, максимально привлекать финансирование из сторонних источников. Возможно, весной уже сможем скорректировать бюджет за счет роста доходной части.

Что происходит с МУПами? Удалось ли разобраться в причинах их плачевного состояния? И главное, удалось ли их уберечь от банкротства?

Руслан Болотов: Еще летом мы начали проверку деятельности МУПов - оказалось, что девять из 15 муниципальных предприятий доведены до предбанкротного состояния. Почему так получилось - озвучат правоохранительные органы. Могу лишь сказать, что на некоторых предприятиях были сомнительные схемы управления. Мы для себя выводы сделали. Меры приняли. Наша задача сейчас - продолжать выводить МУПы из кризиса.

Получается?

Руслан Болотов: Одно предприятие мы уже вывели в прибыль - это Бюро технической инвентаризации. Но в других ситуация тяжелая. Управление капитального строительства, "Иркутскавтодор", "Иркутскгортранс", "Иркутскавтотранс", Центральный рынок, Комбинат питания - накопили огромные долги.

Но тем не менее понемногу выправляем ситуацию. На большинстве предприятий назначили новых руководителей. Привлекли серьезных специалистов, разработали антикризисные планы.

А главное, мы сделали работу МУПов прозрачной для общественности. Депутатам думы предоставили доступ к информации, которая раньше закрывалась под предлогом того, что это коммерческая тайна. Мы рассудили так: это муниципальные предприятия, это деньги города - давайте управлять ими вместе. И отвечать за результат тоже вместе. И депутатский корпус сейчас формирует свои предложения по оздоровлению.

Юбиляр наводит красоту

В завершение все же хотелось бы вспомнить о хорошем. В следующем году Иркутску исполняется 360 лет. Учитывая все обстоятельства - финансовые и медицинские, - будем праздновать юбилей? Подготовка к нему ведется?

Руслан Болотов: Насчет широкого праздника с гуляниями и концертами сейчас, сами понимаете, ничего сказать не могу. Но обещаю, что как минимум Иркутск к юбилею похорошеет. Мы максимально сохранили расходы на благоустройство, более того, мы уже отыграли конкурсы на следующий год - у нас выбраны подрядчики. Так что работы сможем начинать, как только позволит погода. Если весна будет такой же теплой, как в этом году, то уже в конце марта - начале апреля.

Руслан Болотов: Сегодня меньше политических споров - каждый старается что-то сделать в городе, чтобы стало лучше. Фото: Пресс-служба администрации Иркутска

Будем приводить в порядок не только центр города, но и территории в округах. Например, обустроим сквер в Ленинском районе, возле остановки "Узловая". В Академгородке займемся территорией дендропарка. Той самой зеленой зоной, которую так любят жители района. Каштаковская роща, парк в Солнечном - в общей сложности по плану преобразятся 15 скверов и парков.

Наконец, займемся Нижней Набережной - там проблема не только в плохо положенной плитке: надо будет что-то делать с опорами, на которых эта набережная стоит. Проект дорогостоящий и трудоемкий, поэтому займет не один год.

А в целом у нас есть идея на перспективу - обустроить непрерывную набережную от устья Ушаковки до плотины ГЭС. Это девять километров - должно получиться отличное место для прогулок и пробежек.