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18.12.2020 11:35

Поддержим бизнес - сохраним рабочие места

Иркутск ищет способы помочь предпринимателям в непростое время
Текст: Екатерина Вострикова
Российская газета - Неделя - Восточная Сибирь № 286(8340)
Администрация Иркутска вновь создает комитет экономики стратегического планирования. Он был упразднен предыдущим руководством города, и долгие годы инвестиционным климатом в городе и поддержкой бизнес-сообщества мало занимались. Возрожденному комитету предстоит много работы.

- Сегодня очень важно так наладить взаимодействие между предпринимателями и мэрией, чтобы это приносило реальную пользу и служило развитию Иркутска, - комментирует мэр Иркутска Руслан Болотов.

Прежде всего, необходимо поддержать бизнес, попавший в сложное положение из-за экономических проблем вследствие введенных эпидемиологических ограничений.

Коронавирус затронул многие направления экономики - на федеральном уровне составлен перечень отраслей, которые пострадали больше всего. Иркутск не исключение: серьезные убытки понесли туристические компании и общепит, строители, потребительский рынок. Особенно тяжело пришлось малым и средним предприятиям. Это отразилось и на бюджете - город недополучил налоги.

Однако власти областного центра нашли возможность помочь тем, кто много лет исправно наполнял городской бюджет, а сегодня оказался в беде. На прямую финансовую поддержку предпринимателей администрация Иркутска выделила семь миллионов рублей. Выбор претендентов на ее получение проводился по конкурсу. В общей сложности комиссия помогла по 26 заявкам от разных предприятий - это, главным образом, производства и компании, которые предоставляют социально значимые услуги. Кроме этого, впервые за все время поддержку от города получили представители общепита. Подобные меры, по словам Руслана Болотова, позволят сохранить более 200 рабочих мест.

Еще одним способом поддержать бизнес в условиях пандемии стала отсрочка платежей за арендуемые муниципальные помещения. Бизнес, включенный в федеральный перечень пострадавших отраслей, освободили от уплаты арендной платы по договорам аренды имущества, в том числе земельных участков. Подобные имущественные преференции обошлись городскому бюджету в солидную сумму - около 100 миллионов рублей. Однако, как подчеркнул мэр Иркутска, такие меры поддержки сейчас необходимы.

Другое не менее важное направление экономического развития Иркутска - привлечение в город и поддержка инвестиционных проектов.

В мэрии уже разработан регламент сопровождения проектов по принципу "одного окна". Он позволит усовершенствовать работу с инвесторами, сократить сроки и упростить процедуры при реализации планов, приоритетных для областного центра. Отлажен механизм муниципальной поддержки инвестиционной деятельности. Также инвесторам предоставляются различные льготы. Например, на пользование землей, находящейся в муниципальной собственности, освобождение от уплаты земельного налога сроком на один год и так далее.

А недавно городская администрация подписала соглашение с Агентством инвестиционного развития Иркутской области. Это позволит расширить спектр и качество поддержки инвесторов, планирующих реализовать свой проект на территории города, снизить уровень административных барьеров для них.

Иркутск заинтересован в инвестициях в сферы производства, спорта, туризма и отдыха. В городе уже есть инициативы, которые могут изменить облик города и качество жизни в нем. В том числе 14 проектов стоимостью около 4,5 миллиарда руб-лей находятся на сопровождении агентства. Есть предложения по благоустройству прибрежной территории вокруг Ангары, например, "Солнечная дорога" - рекреационная зона в микрорайоне Солнечный. Есть перспективные туристические проекты. Например, "Сфера Байкала", который вошел в тройку лучших на всероссийском конкурсе "Мастера гостеприимства". В рамках нацпроекта "Образование" прорабатывается создание межвузовского кампуса.

Прямая речь

Руслан Болотов, мэр Иркутска:

- Вся наша работа направлена на то, чтобы Иркутск стал более красивым, более комфортным для жизни, более безопасным. Городом, где хочется жить, работать, создавать свои семьи. Это приоритеты нашей деятельности. И не только на ближайший год. Работы и сегодня, и на перспективу много, и она интересная. Вместе с социально ответственными предпринимателями, при поддержке горожан, убежден: мы реализуем немало интересных проектов.

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