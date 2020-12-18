Школьники Новосибирской области впервые смогут принять участие во всероссийском литературном конкурсе рассказов "Класс!"

Цель проекта - поддержать юных авторов, пишущих художественную прозу. На конкурс приглашаются школьники восьмых-одиннадцатых классов. Ребятам предлагается написать небольшой рассказ на одну из предложенных тем.

Как отметила куратор проекта, журналист Анастасия Скорондаева, в этом году начинающим писателям предлагается попробовать себя в таких темах, как: "Все дома", "Квартиру снимают вампиры", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Тишина в библиотеке", "Телефон потерял", "Одиночество в наушниках", "Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил".

Председатель жюри конкурса Майя Кучерская рассказала, что в состав жюри вошли авторы бестселлеров - Нина Дашевская и Алексей Олейников, которыми зачитываются школьники. Также введена новая специальная видеономинация - "Выйди из класса". Для участия в ней необходимо записать двухминутный видеоролик, в котором рассказать веселую историю из своей жизни или жизни знакомых.

По итогам конкурса в Москве соберутся пятьдесят финалистов. Их ждут мастер-классы с членами жюри, российскими писателями. Награждение победителей пройдет на Московской международной книжной ярмарке.

Справка "РГ"

Работы на конкурс принимаются до 28 февраля. Адреса, куда можно отправлять рассказы, опубликованы на сайте: http://konkurs-klass.ru.