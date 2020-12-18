В Кемерове автомобиль врезался в остановку, есть пострадавшие

В Кемерове автомобиль Chevrolet Lacetti после столкновения отбросило на остановку общественного транспорта. Пострадали три человека.

Сегодня утром на проспекте Октябрьском в Кемерове столкнулись две иномарки. По предварительным данным, водитель Chevrolet Lacetti начал разворачиваться и не предоставил преимущество BMW, двигающемуся во встречном направлении.

- После столкновения BMW отбросило на остановку общественного транспорта, на которой находились люди, - рассказал "РГ" представитель УГИБДД ГУ МВД по Кемеровской области Андрей Степанов.

По данным ГИБДД, в результате столкновения пострадали два пешехода - 28-летний мужчина и 37-летняя женщина. Травмы также получила 58-летняя водитель Chevrolet Lacetti. Они госпитализированы.

В настоящее время автоинспекторы выясняют все обстоятельства произошедшего.