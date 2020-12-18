В Сибири суд решил не взыскивать с птицефабрики 1,2 миллиарда рублей

Искитимский районный суд отказал в удовлетворении требований природоохранной прокуратуры о возмещении вреда, нанесенного плодородным почвам отходами деятельности птицефабрики. Сумма заявленного иска к предприятию превышала миллиард рублей.

Как рассказали в пресс-службе суда, иск был подан новосибирским межрайонным природоохранным прокурором в интересах Российской Федерации, муниципального образования и неопределенного круга лиц. Ответчиком была птицефабрика "Евсинская".

Прокуратура настаивала на том, что предприятие, размещая куриный помет на плодородных участках земель сельхозназначения, нанесло им вред. Ущерб оценили почти в 1,2 миллиарда рублей. Кроме того, в иске изначально были требования о разработке проекта по рекультивации загрязненных участков и непосредственном ее проведении.

Позже природоохранный прокурор отказался от той части требований, где говорилось о возложении на фабрику обязанностей по разработке проекта рекультивации. Суд принял этот отказ, а в итоге отклонил и финансовые требования по возмещению ущерба. Теперь по решению Искитимского районного суда птицефабрика должна лишь рекультивировать пострадавшие от помета участки.