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18.12.2020 11:12
Рубрика: Происшествия

В Сибири суд решил не взыскивать с птицефабрики 1,2 миллиарда рублей

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Искитимский районный суд отказал в удовлетворении требований природоохранной прокуратуры о возмещении вреда, нанесенного плодородным почвам отходами деятельности птицефабрики. Сумма заявленного иска к предприятию превышала миллиард рублей.

Фото: Пресс-служба АО "Примавтодор" / ТАСС
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Как рассказали в пресс-службе суда, иск был подан новосибирским межрайонным природоохранным прокурором в интересах Российской Федерации, муниципального образования и неопределенного круга лиц. Ответчиком была птицефабрика "Евсинская".

Прокуратура настаивала на том, что предприятие, размещая куриный помет на плодородных участках земель сельхозназначения, нанесло им вред. Ущерб оценили почти в 1,2 миллиарда рублей. Кроме того, в иске изначально были требования о разработке проекта по рекультивации загрязненных участков и непосредственном ее проведении.

Позже природоохранный прокурор отказался от той части требований, где говорилось о возложении на фабрику обязанностей по разработке проекта рекультивации. Суд принял этот отказ, а в итоге отклонил и финансовые требования по возмещению ущерба. Теперь по решению Искитимского районного суда птицефабрика должна лишь рекультивировать пострадавшие от помета участки.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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