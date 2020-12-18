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18.12.2020 15:14
Рубрика: Происшествия

Дело было в "Юности"

Две медсестры из Ессентуков спасли коллегу от жестокой расправы мужа
Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 286(8340)
Виктория Захаркина и Раиса Самойлова - медсестры ессентукского медицинского центра "Юность" - встали живым щитом между своей коллегой и накинувшимся на нее с ножом и нанесшим множество ран разъяренным мужем. Они спасли женщине жизнь.
Игорь Иванов вручает бесстрашной медсестре Виктории Захаркиной почетную медаль "Доблесть и отвага" Следственного комитета России Фото: Пресс-служба следственного управления следственного комитета России Игорь Иванов вручает бесстрашной медсестре Виктории Захаркиной почетную медаль "Доблесть и отвага" Следственного комитета России Фото: Пресс-служба следственного управления следственного комитета России
Игорь Иванов вручает бесстрашной медсестре Виктории Захаркиной почетную медаль "Доблесть и отвага" Следственного комитета России Фото: Пресс-служба следственного управления следственного комитета России

Случилось это еще минувшим летом, но о проявленном медиками мужестве стало известно только сейчас, когда об инциденте подробно рассказали и опубликовали видеозапись в Следственном управлении СКР по Ставропольскому краю. Здесь на днях состоялось награждение героинь.

Фото: iStock
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Корреспонденту "РГ" удалось поговорить с одной из них - Викторией Захаркиной, 35-летней палатно-постовой медсестрой медицинского центра "Юность", где занимаются реабилитацией и санаторным лечением пациентов.

Как выяснилось, ее коллега и приятельница Ольга Кропова решила развестись со своим мужем Вячеславом (имена и фамилия изменены. - Ред.). Сама Виктория воспитывает в одиночку 12-летнего сына и знает, как тяжело дается процедура развода, тем более когда есть двое общих детей, но не предполагала, что последовавшие за семейным разладом события могут быть так ужасны.

Под вечер 23 июня Ольга, которая также работает медсестрой в "Юности", как раз стала собираться домой. А на ночное дежурство как раз заступила Виктория. Именно в это время явился незваный гость.

- Вячеслав был уже явно в подпитии, может, поэтому попал в наше отделение, хотя его жена работает на другом этаже. И сразу потребовал ее позвать. Я позвонила по телефону, и Ольга тут же поднялась к нам, - говорит Виктория.

У меня в тот момент даже мысли не промелькнуло, что он может и нас ранить

Вячеслав знал, что его супруга и Виктория дружат, поэтому и заговорил сначала с Захаркиной. По его тону сразу стало понятно, что беседа предстоит не из приятных. Так и вышло.

- Все произошло стремительно - он на жену налетает и начинает наотмашь наносить удары кухонным ножом. Как потом выяснилось, этот негодяй успел нанести больше десяти ударов. Крови было очень много. Видимо, и нож тоже стал липким и скользким. Когда я и Раиса Степановна Самойлова, главная медсестра центра, пытались его оттащить от Ольги, то нам удалось содрать с него рубашку. Именно в тот момент Кропов и выронил свое оружие, - вспоминает Виктория некоторые детали.

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Когда же нападавший выронил нож, две медсестры приняли самое верное решение в тот момент: схватили холодное оружие и спрятали его. А разгневанный супруг стоял и наблюдал, как истекает кровью его жена.

Ольга истошно кричала, лежа на полу, когда прибежавшие на шум охранники вывели обезумевшего мужчину.

Понятно, что именно смелое вмешательство двух медсестер, которые не раздумывали ни одной секунды, спасло жизнь тяжелораненой женщине. Подоспевшие сотрудники "Юности", имеющие большой медицинский опыт, оказали израненной Ольге необходимую первую помощь, и она смогла продержаться до приезда "неотложки".

Вскоре на дебошира завели уголовное дело по части третьей статьи 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и части первой статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Сейчас он находится под стражей. Пострадавшая женщина восстанавливается после нападения - особенно сильно у нее повреждена рука. Только недавно она смогла выйти на работу, хотя ей предстоит еще долго лечиться.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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Двух коллег, спасших Ольге жизнь, наградили в Следственном управлении. Виктории Захаркиной руководитель управления СКР по краю Игорь Иванов вручил медали ведомства "Доблесть и отвага". Раису Самойлову, которая из-за личных обстоятельств не смогла приехать в Ставрополь, награда ждет. Во время торжественной церемонии Иванов призвал всех брать пример с этих мужественных женщин.

- Вы совершили поистине героический поступок. Две хрупкие женщины обезвредили мужчину с ножом и предотвратили расправу, - сказал Иванов.

А вот сама Виктория считает, что не совершала никакого подвига, а просто поступила так, как того требовали сложившиеся обстоятельства.

- У меня в тот момент даже мысли не промелькнуло, что он может и нас ранить. Не было страха. Я только видела, что он налетел на беззащитную Ольгу. Мы должны были его остановить, - говорит Захаркина.

Кстати

Согласно положению о медали "Доблесть и отвага", ею награждаются сотрудники, федеральные государственные гражданские служащие и иные работники Следственного комитета за самоотверженность, доблесть и отвагу, проявленные в условиях опасной для жизни и здоровья обстановки, в других чрезвычайных обстоятельствах, потребовавших принятия мужественных решений.

Но по решению председателя Следственного комитета России ее могут получить и те, кто не является сотрудниками СКР, за мужество, проявленное в условиях, сопряженных с риском для жизни и здоровья, в целях укрепления законности, защиты прав и законных интересов гражданина. При этом получить ее можно не один раз.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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