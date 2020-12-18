Бюджет Архангельска принят во втором чтении

На сессии городской Думы принят новый бюджет Архангельска: его расходная часть на будущий год составит 11 миллиардов 314 миллионов рублей, а доходная - 10 миллиардов 876 миллионов рублей:

Дмитрий Морев (слева): На 40 процентов увеличатся расходы на благоустройство во всех городских округах. Фото: Павел Кононов/РГ

- Мы поставили перед собой цель сделать Архангельск городом, в котором хочется жить, - подчеркивает его глава Дмитрий Морев. - Это столица нашего региона, его лицо, и к Архангельску предъявляются повышенные требования по сравнению с другими муниципалитетами области. В связи с этим и затраты на внешний облик города должны быть увеличены. Городская администрация проводит работу по мобилизации источников бюджетных доходов, чтобы направлять на эти цели дополнительные собственные средства. Мы также сотрудничаем с правительством области, город готов участвовать на условиях софинансирования в совместных с регионом программах, которые позволят сделать Архангельск лучше.

Более половины расходов на 2021 год приходится на образование - это шесть миллиардов. На реализацию шести муниципальных программ предусмотрено 10 миллиардов 974 миллиона рублей, причем основная часть приходится на программу развития социальной сферы. 921 миллион рублей город направит на реализацию четырех нацпроектов:

- Разумеется, бюджет предусматривает выполнение всех социальных обязательств, включая рост зарплат в бюджетной сфере. При этом он обеспечивает функционирование всей городской инфраструктуры, а приоритетные направления получают дополнительные средства, - отмечает руководитель города.

Дорожный фонд Архангельска увеличен до 1 миллиарда 14 миллионов рублей. Эта сумма обеспечит комплексный подход к содержанию и ремонту автодорог всех категорий. Кроме того, город увеличивает свою долю участия в программе "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

На поэтапный ремонт дворовых территорий будет направлено пять миллионов рублей - в три раза больше, чем в 2020 году.

- Планируется не просто выделение средств, а переформатирование всей работы по дворовым территориям, - говорит Дмитрий Морев. - Вместо того чтобы точечно "латать дыры", будем комплексно ремонтировать дворы в целом. В течение года также планируем в рамках софинансирования привлечь на это областные средства. Рассчитываем и на участие горожан в выборе территорий для ремонта и на других этапах работы.

В 2021 году в Архангельске станет заметно светлее: на уличное освещение в бюджете заложено почти 100 миллионов рублей. Они пойдут не только на поддержание уже установленных фонарей. Город начинает строить пять совершенно новых линий наружного освещения - на них выделяется семь миллионов.

На 40 процентов увеличатся расходы на благоустройство во всех городских округах.

- Впервые город начинает заниматься так называемыми бесхозными территориями, которые ни за кем не закреплены. После вступления в должность я издал распоряжение о разграничении полномочий и о начале работ с этими участками. Постепенно они будут переходить в муниципальную собственность и закрепляться за городскими округами. Но уже сейчас, пока территории еще остаются бесхозными, округа будут проводить работу по их содержанию. Это очень масштабный процесс, на который потребуется не один год. Но главное, что работа началась, - поясняет глава города.

В развитии городской среды Архангельска активно участвуют ТОСы. Их проекты в новом году получат около пяти миллионов рублей - в два раза больше, чем планировалось. Еще 4,4 миллиона рублей пойдут на реализацию трех проектов, предложенных архангелогородцами в рамках программы "Бюджет твоих возможностей".

По словам Дмитрия Морева, приоритетом остается и развитие социальной инфраструктуры. Город софинансирует строительство детского сада в Майской Горке и школы в округе Варавино - Фактория, а в 2021 году средства будут направлены и на физкультурно-оздоровительный комплекс в Соломбале.

- Всего на социальные стройки в бюджете заложено 562 миллиона рублей. До 407 миллионов увеличено финансирование ремонта социально-культурных учреждений, из них 90 миллионов пойдут на бывшую 41-ю школу в Соломбальском округе. Бюджет на 2021 год - это рациональный и взвешенный бюджет развития, который работает на будущее города, - подытожил Дмитрий Морев.

Акцент

Как отмечает глава Архангельска, максимальные усилия прилагаются для решения проблемы ветхого жилья. Город на условиях софинансирования участвует в областной программе переселения, направляет средства на исполнение судебных решений по предоставлению жилых помещений и на выплаты за их изъятие. Всего на эти цели в 2021 году будет израсходовано свыше 90 миллионов.