Самозанятые - это плательщики нового для нашей страны налога. Он позволяет некрупным предпринимателям, не имеющим наемных работников, перечислять небольшие деньги государству в один клик. В Калининградской области статус самозанятых оформили более пяти тысяч жителей.
Чтобы поддержать начинающих предпринимателей, в регионе ввели для них специальные льготные кредиты. Те, кто только-только зарегистрировался, могут получить на свои первые шаги до 100 тысяч рублей сроком до 24 месяцев - без залога, что важно для новичков. Эта программа называется "Старт".
Вторая программа "Развитие" рассчитана на калининградцев, зарегистрированных в качестве самозанятых более трех месяцев и планирующих дальше развивать свой бизнес. Здесь максимальная сумма займа составляет уже 500 тысяч рублей. Однако потребуется залог или поручительство.
- Рассчитываем с помощью этих займов простимулировать интерес к предпринимательской деятельности в первую очередь начинающих самозанятых, - отмечает министр экономического развития Калининградской области Дмитрий Кусков.