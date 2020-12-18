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18.12.2020 23:58
Рубрика: Власть

Легкий старт для самозанятых

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 286(8340)
В Калининградской области заработали две новые льготные кредитные программы для самозанятых граждан. Займы по фиксированной ставке 4,25 процента годовых выдает региональный центр "Мой бизнес". Первый кредит, 100 тысяч рублей, на днях получил калининградец, который будет оказывать консультационные услуги в области финансов.

Самозанятые - это плательщики нового для нашей страны налога. Он позволяет некрупным предпринимателям, не имеющим наемных работников, перечислять небольшие деньги государству в один клик. В Калининградской области статус самозанятых оформили более пяти тысяч жителей.

В Москве работает каждый третий самозанятый страны

Чтобы поддержать начинающих предпринимателей, в регионе ввели для них специальные льготные кредиты. Те, кто только-только зарегистрировался, могут получить на свои первые шаги до 100 тысяч рублей сроком до 24 месяцев - без залога, что важно для новичков. Эта программа называется "Старт".

Вторая программа "Развитие" рассчитана на калининградцев, зарегистрированных в качестве самозанятых более трех месяцев и планирующих дальше развивать свой бизнес. Здесь максимальная сумма займа составляет уже 500 тысяч рублей. Однако потребуется залог или поручительство.

- Рассчитываем с помощью этих займов простимулировать интерес к предпринимательской деятельности в первую очередь начинающих самозанятых, - отмечает министр экономического развития Калининградской области Дмитрий Кусков.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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