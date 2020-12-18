"Ижорские заводы" набирают новых сотрудников

В ближайшее время "Ижорские заводы" намерены принять на работу около 600 новых сотрудников. Это в первую очередь инженеры и рабочие: слесари механосборочных работ, электросварщики и различные станочники. Им предлагают достойную зарплату, внушительный соцпакет и хорошие условия труда.

"Ижорские заводы" - одно из крупнейших российских предприятий по производству атомного и нефтеперерабатывающего оборудования. В ближайшее время ему предстоит выполнить несколько крупных заказов для российских и зарубежных атомных электростанций. Производственных мощностей для этого хватает, а вот человеческого ресурса - не вполне.

- Сейчас на предприятии работают около полутора тысяч человек. Мы планируем увеличить штат примерно на сорок процентов. Будем вводить третью смену и запускать непрерывное производство. Некоторые участки уже работают в круглосуточном режиме, - говорит Александр Путрич, начальник отдела привлечения и развития персонала. - В поиске специалистов помогают ярмарки вакансий (сейчас - в режиме онлайн), но, как вы понимаете, оценить квалификацию рабочего при собеседовании таким способом сложно. Впрочем, если у соискателя низкий разряд, недостаточно опыта, мы его готовы обучить специально под наш технологический процесс. А дальше все зависит от личных стремлений. Есть все возможности для того, чтобы сделать карьеру. Яркий пример: у нас оба начальника цехов в свое время начинали как слесари механосборочных работ. Мы вообще стараемся растить руководителей на местах: помогаем в получении первого профессионального образования, прохождении переквалификации и так далее.

Работа на «Ижорских заводах» — это уверенность в завтрашнем дне

Те, кто приходит на "Ижорские заводы", чаще всего остаются надолго. Есть здесь и династии, когда на предприятии трудятся несколько поколений одной семьи. Во многом это обусловлено комфортными условиями: ДМС, компенсация питания, путевки в детские лагеря, оплата проезда для тех, кто пользуется электричками. А иногородним помогают с переездом и даже частично возмещают расходы на аренду жилья. За последний год на "Ижорских заводах" начали работать около 50 человек из других регионов. Причем переезжают не только из ближайших Псковской и Новгородской областей, но даже из Сибири.

- Я пришел сюда всего два месяца назад, - рассказывает 24-летний Артем Рожков, сменный мастер. - После окончания Горного университета искал работу по своей специальности, и "Ижорские заводы" оказались идеальным вариантом. Во-первых, это очень интересно. Мы изготавливаем корпуса реакторов, которые будут работать на электростанциях в России и за рубежом. Огромный масштаб, большая ответственность - это очень воодушевляет. Во-вторых, прекрасный соцпакет, включающий медстрахование в солидной компании и компенсацию аренды жилья. Я сам из Томской области, поэтому такой бонус для меня очень ценен. И, в-третьих, система наставничества. Конечно, я не мог не волноваться, приходя на первую в своей жизни работу. Но переживания моментально ушли - я оказался в очень хорошем коллективе, где всегда объяснят и поддержат. Надо ли говорить, что я нацелен на работу и карьеру именно на "Ижорских заводах".

К слову, молодежи на предприятии очень много. Причем во всех сферах. Некоторые приходят сюда еще студентами и пишут дипломы, основанные на реальных производственных задачах. Как 23-летняя Светлана Хамзина, которая работает здесь техником и одновременно оканчивает магистратуру в Политехническом университете.

- "Ижорские заводы" предоставляют шикарные возможности для студентов, - объясняет свой выбор Светлана. - Три рабочих дня в неделю позволяют мне как учиться, так и получать практический опыт. График очень гибкий: всегда можно подвинуть смены в соответствии с учебной необходимостью, спокойно сдать экзамены. На заводе я занимаюсь тем, что меня всегда увлекало, - разработкой рабочей конструкторской документации для различных нефтехимических сосудов. Это здорово: я каждый день узнаю что-то новое. Окончу магистратуру, получу категорию и окончательно приду сюда работать - уже инженером. Рассчитываю связать свою жизнь с "Ижорскими заводами". Зарплата, условия труда, возможности для самореализации - меня здесь все устраивает.

- Нам есть что дать новым сотрудникам: опыт, компетенции, материальная база. А главное - наша продукция востребована. У нас заказы есть и будут всегда, - резюмирует Александр Путрич. - Работа на "Ижорских заводах" - это уверенность в завтрашнем дне.