В Мурманске убрали новогоднего "пьяного" зайца, попавшего на шоу Урганта

Изображение "пьяного" зайца на оформлении новогодней елки в микрорайоне Роста города Мурманска вызвало скандал. На одном из щитов, украшающих елку, был изображен заяц, держащий в правой лапе зеленую бутылку. Выражение заячьей морды, по мнению многих пользователей соцсетей, указывало на зависимость животного от алкогольных напитков и чрезмерное их потребление.

Жители Мурманска назвали елку "позорной", а зайца - "алкоголиком" Но его изображение стало таким популярным, что даже попало на телешоу "Вечерний Ургант".

- Почему если с бутылкой, то сразу алкаш? Может, заяц решает проблему раздельного сбора мусора? Не будем забывать про эпидемиологическую обстановку. Сейчас не лучшее время для народных гуляний, а такой заяц и детский хоровод отпугнет, и напомнит, что дома заскучал отец, - пошутил телеведущий Иван Ургант.

После телешоу портрет зайца исчез. Вместо него появился щит со стандартным изображением шестиугольной снежинки.

Выяснилось, что злополучная елка находилась на территории муниципального предприятия "Север".

- Изображение этого зайца появилось в 2011 году, когда по китайскому календарю символом года был Заяц, - прокомментировала ситуацию начальник отдела информационно-аналитической работы и взаимодействия со СМИ предприятия Наталья Рихтер. - Оно ни с кем не согласовывалось, а было создано, так сказать, стихийно. За давностью лет его авторство установить уже невозможно. Странно, что до сих пор на этого зайца никто не обращал внимания. Поскольку сейчас он вызвал такой резонанс, зайца убрали и заменили другим изображением.