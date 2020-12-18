К 2025 году в Петербурге 50 процентов инвалидов смогут получить работу

Более трети петербуржцев с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) трудоспособного возраста сегодня обеспечены рабочими местами. Варианты трудоустройства самые разные - от свободного плавания на открытом рынке труда до социальной занятости. В городском комитете по труду и занятости населения подчеркивают, что абсолютное большинство работающих инвалидов сохранили трудовые отношения даже в период пандемии. И намерены довести показатель занятости в этой социальной группе до 50 процентов к 2025 году.

Большинству людей с ОВЗ трудно найти работу не только в силу особенностей физического или психического состояния. Зачастую они живут "обернутыми в вату": редко выходят из дома, мало общаются, все жизненные ситуации и бытовые вопросы решают с посторонней помощью. Поэтому у них возникают сложности не только с трудовой дисциплиной и отношениями "работник - работодатель", но и вообще с пониманием, чем бы они хотели заниматься. Таким соискателям город предлагает возможность стажировки.

- Это относительно новый для нас инструмент, - рассказал первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Николай Рогачев, - но им воспользовались уже 95 человек, из которых 42 - дистанционно. И "стажировка" - это не просто фигура речи, город существенно вкладывается, чтобы дать инвалидам возможность приобрести первый опыт работы.

Затраты на одного участника программы стажировок превышают 100 тысяч рублей, так как, помимо его зарплаты, включают в себя оплату труда наставников, компенсационные выплаты, страховые взносы. Но эти вложения себя оправдывают: по итогам программы более 50 процентов стажеров получили постоянную работу.

Еще один вариант помощи из бюджета - оборудование или модернизация рабочих мест для инвалидов. Ежегодно на эти цели выделяется 60 миллионов рублей. Расходы на приобретение оборудования для одного рабочего места составляют до 500 тысяч рублей, если потребуются специальные технологические приспособления. Воспользоваться субсидией можно, например, во исполнение требования закона о квотировании рабочих мест для инвалидов.

Понятно, что не все предприятия и производства могут обеспечить работой людей с ОВЗ просто в силу специфики. Поэтому для них был разработан альтернативный механизм: финансирование создания рабочего места и оплата труда инвалида в специализированной организации или на предприятии.

- Раньше исполнением квоты считалось только выделение рабочего места, однако занять его было непросто, - поясняет Рогачев, - поэтому впоследствии требования мы уточнили. Теперь квота считается исполненной только в результате заключения трудового договора.

Сейчас в Петербурге в рамках квоты создано более 20 тысяч рабочих мест, 72 процента из которых занято. Ознакомиться со свободными вакансиями можно на официальном сайте Службы занятости населения Санкт-Петербурга. Бывают, например, совершенно неожиданные варианты - например, работа гида-сурдопереводчика. Таких готовит компания "Языки без границ".

- Мы обучили уже 15 человек, заключили соглашения с тремя известными музеями Петербурга, в том числе Музеем Фаберже, - рассказал генеральный директор компании Сергей Кречетов. - К сожалению, сейчас мы, как и все гиды, не имеем возможности водить экскурсии, поэтому благодаря помощи комитета закупили оборудование для создания видеогидов и занимаемся этой работой. Выиграли грант от Ростуризма на создание шести видеогидов. А сохранять рабочие места в этот сложный период нам помогли через квотирование.

При этом, как подчеркивает Кречетов, "социальный бизнес должен быть бизнесом", но человеческое отношение еще более важно. Поэтому "Языки без границ" обеспечивают своим сотрудникам не только достойную зарплату - в прошлом году лучшие смогли побывать в Ватикане.

В Петербурге есть и другие примеры успешного бизнеса, где трудятся люди с ОВЗ. В этом году была запущена фабрика мягкой мебели "Астра", в которой сейчас работают 16 человек: девять инвалидов и семь - люди пенсионного и предпенсионного возраста с большим опытом. Как рассказала генеральный директор компании Алена Дорина, сейчас они выпускают 50 единиц продукции в месяц, а намерены - до двухсот. Поэтому сотрудники понадобятся, и в ближайшее время на фабрике будет запущена программа стажировок.

Через квотирование часто обеспечивается и социальная занятость инвалидов. Как правило, в социальных мастерских работают люди с самими тяжелыми проблемами здоровья - это сложные поражения опорно-двигательного аппарата или ментальная инвалидность. Для них это не только дополнительная финансовая помощь, но и реабилитация, социальная адаптация гражданина в обществе. В 2020 году для инвалидов первой и второй групп функционировало 27 подобных площадок, на которых работали почти 400 человек. Однако поскольку выполнять они могут только самую простую работу, да к тому же без конкретных производственных заданий, возникает вопрос о целесообразности этого труда - люди должны знать, что их работа не бессмысленна. Это важно, считают специалисты.

- Сегодня мы ведем переговоры о создании рынка для таких работ, - рассказал Николай Рогачев. - Возможно, предприятия смогут удовлетворять требование о квотировании и таким способом - размещая заказы в социальных мастерских. Например, на сувенирную продукцию к 23 февраля, 8 Марта, Новому году. Окончательного решения пока нет, но я надеюсь, что в первом квартале 2021 года мы выпустим такой нормативный документ.