Как изменится Балтийский федеральный университет имени И.Канта в ближайшие десять лет

Единственный в Калининградской области федеральный вуз, Балтийский федеральный университет имени И. Канта, утвердил новую стратегию развития до 2030 года. Одна из основных ее целей - превратить вуз из просто места, куда студенты приходят учиться, а преподаватели работать, в самодостаточный научный, образовательный и культурный социум. Чтобы у каждого участника этого социума были стимулы и возможности для полноценного развития. Что уже сделано, какие реформы ждут впереди, рассказывает ректор БФУ имени И. Канта Александр Федоров.

В этом году университет выиграл федеральный грант на развитие передовой инфраструктуры для исследований и разработок в рамках нацпроекта "Наука". Фото: Пресс-служба БФУ имени Канта

Александр Александрович, начать хотелось бы с итогов этого, мягко скажем, странного года. Какие целевые показатели ставил перед собой университет в начале 2020-го? Удалось ли их достичь с учетом дистанционного обучения студентов, удаленной работы сотрудников и других ограничений?

Александр Федоров: Университет, на мой взгляд, неплохо преодолел первый этап реализации новой стратегии развития - этап консолидации. В частности, мы провели достаточно энергичную приемную кампанию. Средний балл ЕГЭ, если мы говорим о бюджетных местах, вырос с 75,6 в 2019-м до 77,6 в 2020-м. Средний балл студентов, зачисленных в университет на платной основе, также увеличился - на 2,6 балла. Сейчас он составляет 70,5 балла, и это очень хороший показатель.

Что касается научной деятельности, ситуация по итогам года выглядит, скажу без лишней скромности, хорошо. БФУ имени И. Канта вошел в международный предметный рейтинг по версии Times Higher Education по физическим наукам. Университет долгое время не мог преодолеть эту ступень, несмотря на мощный парк оборудования, на старания ведущих ученых. И вот путем максимальной консолидации усилий это сделать удалось.

Научно-аналитический журнал университета "Балтийский регион" в 2020-м вошел в тройку лучших журналов Российского индекса научного цитирования по предметной категории "Комплексное изучение отдельных стран и регионов". Кроме того, в международном рейтинге SCImago Journal Rank мы вошли в топ-25 наиболее авторитетных научных журналов, которые занимаются трансрегиональной проблематикой.

Временной ресурс, который преподаватели обычно тратили на очное присутствие в университете, в период удаленной работы удалось перенаправить на научную деятельность. В результате публикационная активность за последний год выросла более чем в два раза. Статьи, которые вошли в первый и второй квартили международных баз банных, опубликовали 242 сотрудника БФУ имени И.?Канта.

Еще одно важное достижение - университет выиграл федеральный грант на развитие передовой инфраструктуры для исследований и разработок в рамках нацпроекта "Наука". В 2020 году мы получили на обновление приборной базы 78,7 миллиона рублей, в 2021-2022 годах получим еще более 250 миллионов рублей. К примеру, приборную базу флагманского проекта Neuroscience, посвященного нейрокогнитивным исследованиям, удастся обновить на 90 процентов.

Александр Федоров: Миссияуниверситета, заложенная в новуюстратегию развития, базируетсяна идее "конвенции поколений". Фото: Пресс-служба БФУ имени И. Канта

В новой стратегии развития обозначены три стратегические цели: трансформация в проектный университет, в "университет-терруар", который обеспечивает региональное и трансрегиональное развитие, и университет-хаб, реализующие совместные проекты с вузами по всему миру. На мой взгляд, работа в этом направлении идет давно. Что же изменится? И самое главное, как эти изменения отразятся на студентах вуза, научно-преподавательском составе, остальных жителях региона?

Александр Федоров: Миссия университета, заложенная в новую стратегию развития, как раз базируется на идее "конвенции поколений". Это основание формируют четыре ценности: наследия, инноваций, равенства и будущего в его управлении и сохранении.

Ожидаемый эффект для региона - радикальное повышение статуса Калининградской области в рейтинге инновационных пространств России. Сейчас благодаря усилиям губернатора Антона Алиханова наша совместная работа переходит из теоретической плоскости в плоскость конкретной дорожной карты. Она состоит из пяти крупных проектов, в том числе речь идет о создании социально-образовательного и медицинского кластеров региона, инновационного научно-технологического центра.

С 2022 года на протяжении четырех лет Калининградская область будет вкладывать в стратегию развития университета по 200-250 миллионов рублей. Мы рассчитываем, что благодаря совместным усилиям через пять-семь лет наш регион войдет в пятерку ведущих инновационных регионов России.

Если говорить о преподавателях, мы ставим задачу выстроить кастомизированную программу развития для каждого члена профессорско-преподавательского сообщества. Необходимо разработать индивидуальные планы достижений на ближайшие пять-семь лет, найти баланс между преподавательскими и научными интересами и реализацией задач национальных проектов. А также, разумеется, создать для наших сотрудников необходимую инфраструктуру, снизить аудиторную нагрузку, чтобы высвободить время для личного развития и научной деятельности.

Номенклатура образовательных программ университета в следующие пять лет будет обновлена на 90 процентов

Что касается студентов, номенклатура образовательных программ университета в следующие пять лет будет обновлена на 90 процентов. В рамках грядущей приемной кампании 2021-2022 годов это обновление уже достигло 30 процентов. Более того, меняется сама конфигурация образовательных программ. Так, для гуманитарных и социально-экономических направлений мы выстраиваем трехэлементную структуру, в которую входят основное ядро, прикладная спецификация и майнеры.

Поясню на конкретном примере. Студент образовательной программы "Философия" в качестве специализации сможет выбрать нейронауки, социальное управление или экономику регионального развития. А если он правильно распорядится линейкой предлагаемых майнеров, он получит компетенции в области машинного обучения, искусственного интеллекта, инклюзивного образования и так далее. В результате молодой человек, передвигаясь между разными образовательными блоками, получит максимум от своего пребывания в университете.

Летом этого года БФУ имени И. Канта приступил к реализации весьма амбициозного проекта, который получил название "Ядро-100". Верно ли, что его суть заключается в объединении всей инфраструктуры вуза в одно образовательное, научное, культурное и социальное пространство?

Александр Федоров: Верно, но это лишь видимая часть айсберга. Глубинная задача - объединить в единое целое цифровое и физическое пространство, сформировать новое представление о том, чем является кампус для студента. Это среда, в которой человек может расти, развиваться, отдыхать, думать, заниматься наукой, и все эти элементы работают на его образование.

Разумеется, не обойтись без обновления инфраструктуры. Мы ставим радикальный вопрос о строительстве нового кампуса рядом с главным корпусом вуза на улице Александра Невского. Кроме того, мы переоборудуем около сотни аудиторий, связывая их между собой в единое пространство, которое находится в постоянном контакте с основными логистическими и образовательными сервисами университета.

Университет уже приступил к проектным работам по трем типовым решениям: проектная аудитория, open space и потоковая аудитория. Выбраны четыре пилотные инициативы, которые будут реализованы в следующем году. К примеру, радикально изменится образовательное пространство в административном корпусе.

Как будет развиваться сотрудничество между образовательными и научными блоками университета?

Александр Федоров: Одной из важных задач новой стратегии в рамках создания проектного университета является трансформация вуза в образовательно-научный центр, в котором образовательный процесс не разъединен с исследовательской деятельностью. То, что сегодня создается в лаборатории, сегодня же изучается в аудитории. И в каждой лаборатории ведущий ученый курирует образовательную программу, насыщает и актуализирует ее исследовательскую составляющую.

У университета уже есть успешные практики. Это, к примеру, наша магистерская программа "Функциональные наноматериалы", которая реализуется на английском языке. Ее курирует один из ведущих исследователей в этой области Валерия Родионова.

Необходимо сделать так, чтобы подобная конвергенция между конкретными исследователями, их флагманскими исследованиями и всеми образовательными программами университета достигла синергийного эффекта. Чтобы лет через пять, когда мы с вами встретимся, у вас даже не возник вопрос об интеграции науки и образования, чтобы научно-образовательная деятельность стала единым неделимым процессом.

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