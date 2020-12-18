Несмотря на то что декабрь перевалил за половину, в некоторых домах городов Мурманской области жильцы жалуются на холод.

"Нет отопления с 23 сентября", - возмущается Татьяна Константиновна из дома на улице Папанина, 28, в Мурманске. Та же проблема у Галины Сергеевны из дома на проспекте Металлургов, 70/22, в Мончегорске (кстати, этот дом недавно прошел капитальный ремонт). Обе женщины, отчаявшись достучаться в коммунальные инстанции, обратились на прямую линию к губернатору региона Андрею Чибису.

Реакция главы региона была жесткой: в случае подтверждения фактов он пообещал "оторвать голову" ответственным лицам.

Уже через сутки министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Алексей Лыженков сообщил, что в доме на улице Папанина собственник одной из квартир незаконно переделал стояки отопления, это стало причиной холодных батарей в квартире соседей. Что касается дома в Мончегорске, то там во время капремонта системы отопления произошла авария. После того как ее устранили, один из стояков отопления не перезапустился. Обе проблемы уже решаются

Конечно, эти жалобы можно считать "частными случаями". Но все же остается вопрос: почему ситуация была доведена до обращения к губернатору, несмотря на то что речь идет о зоне прямой ответственности муниципальных властей и управляющих компаний? Тем временем количество коммунальных жалоб растет. Как сообщила Зинаида Разживина, министр цифрового развития региона, по итогам жалоб жителей, мониторинга СМИ и портала "Наш Север" с 5 по 11 декабря принято 536 сообщений - на 26 процентов больше, чем неделю назад. ЖКХ - в топе тем.

Выяснилось, что зачастую люди не знают, куда обратиться, а органы местного самоуправления пользуются этим и переадресовывают заявителя в другие ведомства. Чтобы местные чиновники и коммунальщики не футболили граждан, на региональном уровне принято решение назначить в муниципалитетах ответственных заместителей глав администраций, которые будут отвечать за "качественные и оперативные" ответы на жалобы жителей. При этом не должно быть никакой переадресации в другие структуры. Областные власти даже готовы запретить это нормативным документом, в котором будет прописана ответственность за нарушение.