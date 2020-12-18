В Петербурге открылась первая "бережливая" женская консультация

В Петербурге начала работу первая в городе "бережливая" женская консультация, расположена она на базе родильного дома №10.

Как сообщили "РГ" в самом учреждении, весь документооборот и логистика движения потоков пациентов полностью интегрированы в электронный формат. Пациентка, записанная на прием, может не обращаться в регистратуру, достаточно взять талон в информаторе, который идентифицирует женщину по полису ОМС.

Как пояснила "РГ" Елена Пюрбеева, заведующая женской консультацией, остается возможность и экстренного приема, без предварительной записи.

Данная консультация при роддоме славится своими новациями. В ней реализуется пилотный медико-социальный проект "Многодетная беременная", направленный на помощь многодетным мамам, находящимся в ожидании еще одного малыша. За полтора-два часа женщины могут пройти сразу всех необходимых врачей, сдать анализы, сделать диагностические обследования. Причем, если женщина придет с детьми, то на время врачебного приема они будут находится в игровой комнате под присмотром профессиональной няни.