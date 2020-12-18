На Вологодчине детям-сиротам выдадут жилищные сертификаты. Их можно получить с 1 января 2021 года. В региональном бюджете предусмотрели 86 миллионов рублей. Обладателями сертификатов станут первые 60 человек.

Получить крышу над головой до сих пор непросто. Остается только ждать и мечтать. Фото: Photoxpress

На сегодняшний день в региональном реестре нуждающихся 2335 детей-сирот. Более 415 выпускников имеют на руках судебные решения о предоставлении жилья. Но это ничего не значит. Власти объясняют: в муниципалитетах нет свободных квадратных метров и не хватает денег на их приобретение.

- Я ушла из детдома десять лет назад, - рассказывает "РГ" Ирина (фамилию свою просила не называть - не очень приятно жаловаться на весь мир на судьбу). - В детдом попала в шесть лет. Через четыре года мать пропила нашу квартиру. Ее уже нет в живых, а я осталась без угла. С тех пор и жду. У меня уже сын школьник. Стараюсь откладывать деньги - коплю на квартиру сама. Но не всегда получается что-то сэкономить, я ведь мать-одиночка. Надоело съемное жилье.

Ирина не одна такая. Очередь приличная. Хотя справедливости ради надо заметить, что за последние пять-шесть лет жильем на Вологодчине обеспечили более полутора тысяч детей-сирот.

- Уже купили 141 квартиру, в стадии строительства 274. На это потратим еще 817 миллионов рублей, - сообщил руководитель департамента строительства Вологодской области Дмитрий Буслаев.

Но если деньги есть, почему очередь так медленно двигается и повзрослевшие дети-сироты ждут жилья годами? Одна из причин - жесткие условия его предоставления. Согласно законодательству, они имеют право на однокомнатную квартиру с отделкой площадью до 36 квадратных метров. Такого метража как раз и не хватает. Нынешние строящиеся квартиры больше по метражу, и вообще однушек в домах мало. Еще одна проблема - нельзя предоставлять сиротам квартиры-студии в населенных пунктах, в которых проживает до 10 тысяч человек, и возводить для них отдельные дома. Вот поэтому выделяемые из бюджета деньги не расходуются в полном объеме. В текущем году пока освоили 25 процентов.

Власти объясняют: нет свободных квадратных метров

Чтоб как-то улучшить ситуацию областные власти планируют привлекать для возведения домов с квартирами для детей-сирот подведомственное казенное учреждение. Участки уже подобрали в Шекснинском и Череповецком районах. Строительство начнется в будущем году.

Отдавать полностью дома под жилье выпускникам сиротских учреждений пока не планируют. Неудачный опыт был в городском вологодском микрорайоне Лоста. Там четыре года назад хотели построить еще один дом на 120 квартир для выпускников детдомов. Но против высказались местные жители. Они уверены, что им хватает проблем и от одного дома, который уже есть на их территории.

- Нужно пересмотреть правила: предоставлять квартиры-студии, строить отдельные дома, повысить порог численности жителей населенных пунктов, где их можно возводить. Цифра в 10 тысяч населения очень мала. Таких большинство населенных пунктов региона, где рынок жилья не развит, - говорит председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Ольга Ширикова.

Чиновники считают, что справиться с ситуацией как раз и помогут жилищные сертификаты. Именно они позволят мотивировать компании строить для детей-сирот. Эту идею поддержала и Ирина.

Правда, на 1,4 миллиона в Вологде современное жилье не купишь, но небольшую квартиру-студию можно. "По крайней мере, перестану платить за съем. А потом, если все сложится, смогу и другую приобрести с доплатой. Ипотеку небольшую оформить. Главное - будет капитал в виде собственного жилья, о котором столько лет мечтаю", - сказала молодая женщина.

Действительно, сумма в 1,4 миллиона для крупных вологодских городов небольшая. Да и 60 человек, которые смогут ею воспользоваться, тоже особой погоды не сделают. Но власти Вологодской области обещают сумму пересматривать.