Продолжительность рабочего дня у мужчин оказалась больше, чем у женщин

Рабочий день у мужчин в целом по стране минувшей осенью оказался на 43 минуты длиннее, чем у женщин. К такому выводу пришли специалисты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Как следует из результатов исследования, имеющегося в распоряжении "РГ", самая большая разница по количеству отработанных часов наблюдается в четырех регионах Северо-Запада.

Все четыре субъекта относятся к арктическим территориям. А в регионах Крайнего Севера, согласно Трудовому Кодексу, продолжительность рабочего времени у женщин в принципе не должна превышать 36 часов в неделю. Кроме того, на уровне субъектов или отдельных компаний принимаются дополнительные меры поддержки женщин, например, в актированные дни, когда из-за морозов закрывают школы или детские сады, женщинам нередко разрешают побыть дома с детьми и не выходить на работу. Отсюда и сильная диспропорция. Но есть и дополнительные нюансы.

Так, в Ненецком автономном округе мужчины работают в среднем на 1 час 50 минут дольше, чем женщины. В среднем их смена составляет почти семь часов, в то время как у женщин - немногим более пяти. Это объясняется несколькими факторами. Так, в Ненецком автономном округе есть много добывающих предприятий, где работают в основном мужчины, причем вахтовым методом.

Женщины на вахту тоже приезжают, но их относительно немного, дамы работают на предприятиях поварами, администраторами, медсестрами.

Кроме того, в Ненецком автономном округе среди коренного населения распространено оленеводство. На практике это выглядит так: несколько мужчин ведут оленей по местам кочевий, а чумработницы обеспечивают их быт. И оленевод, и чумработница - это официальные профессии, и продолжительность рабочего дня у мужчин и женщин в оленеводстве одинакова. Но при этом женщины в Ненецком автономном округе все чаще отказываются от судьбы чумработниц, соответственно, в некоторых общинах мужчины обучаются обеспечивать свой быт во время кочевий самостоятельно.

А женщины в Ненецком автономном округе все чаще выбирают себе другую сферу деятельности: они работают в детских садах, школах, устраиваются поварами в небольшие пекарни, которые открываются даже в самых отдаленных поселках.

В Карелии мужчины работают дольше женщин на 1 час 37 минут. В регионе тоже есть свои нюансы. Так, основу ВРП республики составляют добывающие и обрабатывающие производства, где у станков стоят в основном мужчины. В ряде небольших городов женщины зачастую устраиваются на неполный рабочий день, например, идут уборщицами в небольшие компании.

В Республике Коми мужчины работают дольше женщин на 1 час 35 минут, этот показатель также объясняется распространенностью вахтового метода в добывающих компаниях. Четвертый регион с самой большой разницей - это Мурманская область, где женщины работают на 1 час 32 минуты меньше, чем мужчины.

Самый длительный рабочий день в стране - 8 часов 1 минута у мужчин в Калининградской области. Это единственный субъект в стране, где по статистике мужчины отрабатывают 40-часовую рабочую неделю. У женщин продолжительность рабочего времени - 37 часов 6 минут. В других регионах средний показатель 37-38 часов, причем, во многих субъектах продолжительность рабочей недели падает.

Эксперты объясняют это тем, что ряд работодателей начали переводить сотрудников на неполные ставки.

В Петербурге женщины работают в среднем на 50 минут в день меньше, чем мужчины, в Москве разница составляет полчаса.

Единственным регионом в стране, где продолжительность рабочего дня у женщин оказалась больше, чем у мужчин, стала Чечня. Здесь дамы работают в среднем семь часов в день, а мужчины - 6 часов 52 минуты.