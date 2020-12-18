Новости

В российском модуле МКС ищут место утечки воздуха 00:14
Пожар в "Мосгоргеотресте" на Ленинградском проспекте локализован 00:08
В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом 18.12.2020
Собянин рассказал о самочувствии после вакцины от коронавируса 18.12.2020
В столице горит здание "Мосгоргеотреста" 18.12.2020
На II очереди космодрома Восточный будет выполняться до 10 пусков в год 18.12.2020
Дети смогут выезжать за рубеж по разрешению одного из родителей 18.12.2020
В построенных Минобороны медцентрах от COVID-19 вылечили 13 тысяч человек 18.12.2020
В Австрии вводят третий локдаун 18.12.2020
Рогозин заявил об успешном выходе на орбиту 36 запущенных "Союзом" спутников 18.12.2020
На Большом Каменном мосту в центре Москвы в выходные изменят схему движения 18.12.2020
Самый мощный в мире ракетный двигатель прошел огневые испытания 18.12.2020
В Бельгии преждевременно обнародовали цены на вакцины разных производителей 18.12.2020
Минобороны РФ сообщило о 41 тысяче вернувшихся в Карабах беженцев 18.12.2020
Минск подготовил ответные меры на новые санкции Евросоюза 18.12.2020
Лавров: Россия открыта к диалогу, но у Украины нет желания его вести 18.12.2020
Эксперты отмечают снижение безработицы в ноябре 18.12.2020
Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Австрии 18.12.2020
В 2020 году строится больше жилья, чем в прошлом году 18.12.2020
Граница РФ и Азербайджана закрывается до 1 марта 18.12.2020
Германия выразила готовность производить российскую вакцину от COVID-19 18.12.2020
В СК РФ уточнили суть обвинений в адрес экс-следователя ГСУ 18.12.2020
Скончался первый советский каскадер Александр Массарский 18.12.2020
Посольство РФ в Болгарии: Высылка дипломата является безосновательной 18.12.2020
Более 2,6 тысячи новых инвестпроектов в ДФО реализуются с господдержкой 18.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
О чем говорил Владимир Путин на большой пресс-конференции
О чем говорил Владимир Путин на большой пресс-конференции
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
18.12.2020 23:55

От Питера до Москвы

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 286(8340)
Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом будет проложена с подходом к Великому Новгороду. Такое решение было принято на заседании научно-технического совета.

Так называемый "новгородский вариант" увеличит протяженность трассы на 21 километр, но даст рост пассажиропотока почти на миллион пассажиров год.

Высокоскоростные магистрали освободят пути для движения грузов

Проектирование ВСМ было начато в 2020 году по поручению президента. Строительство Санкт-Петербургского транспортного узла, включая подъездные пути, планируется завершить до 2024 года, всей трассы - в 2027 году. По новой дороге будут курсировать составы, способные развивать скорость до 350-400 километров в час. А значит, из Петербурга в Москву можно будет домчаться всего за полтора-два часа.

- Направление Санкт-Петербург - Москва сегодня самое востребованное, пассажиропоток продолжает расти. Проект создания новой высокоскоростной магистрали - важный шаг в развитии новой агломерации Северо-Запада - Петербурга, Ленинградской области и Великого Новгорода, - комментируют проект в Смольном. - Высокоскоростная трасса соединит крупнейшие города страны и создаст новые рабочие места сразу в шести регионах. Поездки пассажиров станут еще удобнее.

Что касается нового вокзала для приема скоростных поездов в Петербурге, то его планируется построить на месте бывших складов Северного страхового общества. Этот участок примыкает к действующей железной дороге около путей Московского вокзала.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Новгородская область Великий Новгород

Главное сегодня

Собянин рассказал о самочувствии после вакцины от коронавируса
В Карабахе при разминировании погиб российский офицер
В Кремле отреагировали на решение CAS по российскому спорту
Мишустин уточнил виды контроля для "регуляторной гильотины"
Торговые сети приступили к снижению цен на базовые продукты