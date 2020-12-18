Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом будет проложена с подходом к Великому Новгороду. Такое решение было принято на заседании научно-технического совета.

Так называемый "новгородский вариант" увеличит протяженность трассы на 21 километр, но даст рост пассажиропотока почти на миллион пассажиров год.

Проектирование ВСМ было начато в 2020 году по поручению президента. Строительство Санкт-Петербургского транспортного узла, включая подъездные пути, планируется завершить до 2024 года, всей трассы - в 2027 году. По новой дороге будут курсировать составы, способные развивать скорость до 350-400 километров в час. А значит, из Петербурга в Москву можно будет домчаться всего за полтора-два часа.

- Направление Санкт-Петербург - Москва сегодня самое востребованное, пассажиропоток продолжает расти. Проект создания новой высокоскоростной магистрали - важный шаг в развитии новой агломерации Северо-Запада - Петербурга, Ленинградской области и Великого Новгорода, - комментируют проект в Смольном. - Высокоскоростная трасса соединит крупнейшие города страны и создаст новые рабочие места сразу в шести регионах. Поездки пассажиров станут еще удобнее.

Что касается нового вокзала для приема скоростных поездов в Петербурге, то его планируется построить на месте бывших складов Северного страхового общества. Этот участок примыкает к действующей железной дороге около путей Московского вокзала.