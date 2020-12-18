Светлана Крючкова исполнила роль Софьи Толстой в музыкальном спектакле

В Большом зале филармонии им. Д.Д. Шостаковича состоялась премьера музыкального спектакля "Я - жена гения", посвященного Софье Андреевне Толстой, супруге и соратнице Льва Николаевича Толстого. Главную роль исполнила народная артистка России Светлана Крючкова.

Спектакль объединил сцены для рояля, симфонического оркестра и драматических артистов. Линию Льва Николаевича Толстого ведет заслуженный артист России Сергей Барковский. В постановке участвуют Струнный квартет имени С.И. Танеева, Молодежный камерный оркестр Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра филармонии под управлением Ярослава Забояркина. Звучат произведения Бетховена, Танеева, Шостаковича, Шопена, Баха, Мендельсона, Барбера, Хиндемита. Сольные партии исполняют российская пианистка, лауреат молодежной премии "Триумф" Полина Осетинская, лауреат международных конкурсов скрипач Илья Козлов.

О чем спектакль

Жена гения - это радость, счастье или тяжкое бремя?

В основе сюжета - история отношений супругов Толстых. Место действия - Ясная Поляна и Хамовнический дом четы в Москве.

История начинается в 1862 году. 34-летний граф Лев Толстой, уже известный писатель, автор повести "Детство", герой Крымской войны, сделал предложение 18-летней Соне Берс, покорившей его своей непосредственностью, простотой. "Первые несколько лет мы были невероятно счастливы", - напишет он. Юная, романтическая и восторженная девушка. Новая жизнь, появление детей. Он работает. "Левочка, Левочке"… Забота о муже - главное. Жена помогает ему в управлении имением, в писательской работе. "Гению надо создать мирную, веселую, удобную обстановку, гения надо накормить, умыть, одеть, надо переписывать его произведения бессчетное число раз, надо его любить, не давать ему поводов к ревности, чтоб он был спокоен, надо вскормить и воспитать бесчисленных детей, которых гений родит, но с которыми ему возиться и скучно и нет времени, так как ему надо общаться с Эпиктетами, Сократами, Буддами и т. п. И надо самому стремиться быть им…"

"Со временем наша любовь загрубела", - напишет она. Ссоры по пустякам, его раздражительность, ворчание и охлаждение к ней и детям. "Что мне дал брак? Ничего. Он ни разу даже не похвалил меня", - это из ее дневника. Незаменимая помощница в работе, на ней - дети, их воспитание, образование, болезни… "А где же моя жизнь? Где я?"

Умирает сын Ванечка, последнее любимое дитя, которого Софья Андреевна родила в 44 года. Этой трагедией заканчивается первая часть спектакля.

Толстая по-прежнему ведет дела семьи, но теперь ездит в театры, на концерты. Композитор Сергей Танеев бывал в московском доме Толстых и в Ясной Поляне. Музыка Танеева становится утешением, спасает ее. "Любовь", - этим словом сама Софья Андреевна определяет свое отношение к Танееву. Он, правда, в полном неведении. 52-летняя женщина, старше его… О новости узнает Толстой. Ревнует, страдает от унижения, требует прекратить отношения. "Твое сближение с Танеевым мне не то что неприятно, но страшно мучительно. Продолжая жить при этих условиях, я отравляю и сокращаю свою жизнь. Вот уже год, что я не могу работать и не живу, а постоянно мучаюсь…", - это из его письма.

Но измены не было. "Чистые и спокойные отношения, ни в чем я не виновата", - считает она. В 1898 году напишет: "Мне нужно жить содержательно, спокойно, а я живу нервно, трудно и малосодержательно".

48 лет, мучительно счастливых, наполненных хорошим и плохим, любовью, страстью, радостью… "Невыносимо трудно быть женой гения. Я любила только его, моего Левочку, до последнего вздоха", "высокое назначение - быть женой гения и великого человека" - из признаний Софьи Андреевны. "Любила я одного твоего отца", - скажет она дочери Татьяне.

Одна судьба

- Наш спектакль родился благодаря Борису Аверину, известному литературоведу. Перед смертью - было это в декабре 2018 года - он подал мне прекрасную идею. Борис Валентинович опубликовал в альманахе "Русский мiръ" материалы секретаря Толстого Виктора Лебрена, который находился рядом с писателем в последние годы жизни. "Смотри, какая потрясающая история, - сказал Аверин. - Роль Софьи Андреевны как раз для Светланы Крючковой". Через год мы сделали официальное предложение Светлане Николаевне. Тогда же я увидела ее интервью, где она говорила, что Софья Андреевна - ее героиня: умная, разносторонне одаренная, волевая… - рассказала "РГ" режиссер Марина Сень. - В роли Толстого мы видели актера яркого, мощного, харизматичного. И пригласили блистательного Сергея Барковского.

Мы с талантливой Ольгой Никифоровой (известный завлит и сценарист) "в четыре руки" написали пьесу. Музыкальная партитура создавалась вместе с известным петербургским композитором Сергеем Сушко. Полина Осетинская олицетворяла в спектакле дух музыки, красоты, таланта.

Софья Андреевна - одна из знаковых фигур в истории русской культуры. Нельзя не восхищаться силой этой женщины, множеством ее умений и талантов, самоотдачей в служении семье. Она увлекалась садоводством, прекрасно вышивала, хорошо рисовала, обожала слушать музыку, сама искусно играла на фортепиано, знала несколько иностранных языков, проявляла глубокий интерес к медицине, философии, психоанализу. В юности она увлеклась фотографией и оставила более тысячи снимков, запечатлев на своих фотографиях Льва Николаевича, детей, внуков, гостей, многие семейные события и эпизоды жизни.

Толстые прожили вместе 48 лет. Это целая жизнь, в которой музыка была одним из действующих лиц, участником многих событий, как объединяющих, так и разводящих по разные стороны двух людей, связанных одной судьбой. Но что заставило Льва Николаевича уйти из дома?

Прямая речь

Сергей Барковский:

- Я впервые работаю со Светланой Николаевной Крючковой, с Полиной Осетинской (фортепиано), Ильей Козловым (скрипка) и рад, что появилась такая возможность. Это необычный для меня проект - не просто читка под музыку, а попытка соединить концерт и спектакль, живую музыку и живой драматический театр. В процессе подготовки, узнавая подробности семейной жизни Толстых, я не уставал поражаться, каким трудным было их счастье, как много испытаний выпало на их долю, как много было "яблок раздора". Например, композитор Сергей Танеев, общение с которым для Софьи Андреевны было отдушиной от семейных передряг. Лев Николаевич же от этого приходил в бешенство.

Мы с режиссером искали диалог, взаимодействие, взаимопроникновение двух стихий, двух видов искусств. Стремились к тому, чтобы музыка и театр не просто сосуществовали рядом, а дополняли друг друга и даже обогащали. Получилось ли - судить зрителю.

Полина Осетинская:

- Когда меня пригласили в этот проект, то спросили, люблю ли я актрису Крючкову. На что я ответила: не просто люблю, восхищаюсь ее талантом! Светлана Николаевна дарит своей благосклонностью и меня, бывает на моих концертах. Потом я узнала, что приглашен и артист Сергей Барковский, будет и Молодежный камерный оркестр под руководством Ярослава Забояркина, а я только что работала с этим оркестром на открытии фестиваля "Серебряная лира". Мне прислали пьесу, и я с большим удовольствием приняла участие в этом спектакле. Музыку подбирала режиссер Марина Сень вместе с композитором Сергеем Сушко - все уже было прописано. У меня сольные номера - "Песня без слов" Мендельсона, мазурки и прелюдии Шопена, "Патетическая соната" Бетховена, с оркестром - первая часть клавирного концерта ре минор Баха, номера со скрипкой - фрагменты из "Крейцеровой сонаты" Бетховена, сыгравшей, как известно, большую роль в жизни Льва Николаевича.

Светлана Крючкова:

- Я была счастлива, получив эту роль. Но сейчас вижу, над чем еще надо работать. У нас было мало возможностей собраться всем вместе на сцене - с филармоническим оркестром Забояркина, с квартетом Танеева, с гениальной Полиной Осетинской. Чтобы все шло без сучка без задоринки, надо, конечно, много репетировать. Работа интересная, она не прекратилась.

Я несколько раз была в Ясной Поляне. Мое любимое место там - комната Софьи Андреевны. Швейная машинка, письменный стол… Очень скромный дом, к слову.

Это была потрясающая женщина. Жена, мать, хозяйка дома и секретарь великого писателя. Вы видели почерк Толстого? Не разобрать ни слова! Она же переписывала его тексты бессчетное количество раз, невероятно трудолюбивая, преданная ему как никто.

Про нее известно немного, ее не возносили, а ведь совсем не просто быть женой гения, это жизнь как на вулкане. Гений не может быть спокойным, удобным. В 18 лет он взял ее, еще неопытную девочку, замуж, почти в два раза был старше ее. Она, коренная москвичка, отправилась с ним в Ясную Поляну и 19 лет не выезжала из деревенской усадьбы. Родила 13 детей. За 48 лет совместной жизни все было: смерти детей, ссоры, раздражение, невозможность быть друг без друга. И, конечно, была любовь - за такое время люди становятся кровными родственниками.

История отношений Софьи Толстой и композитора Сергея Танеева. Когда умер сын Ванечка, Софья Андреевна впала в сильную депрессию. Танеева она придумала. Ей важна была духовная составляющая. Его музыка. Она как за соломинку ухватилась за него, чтобы почувствовать жизненную энергию. Пыталась отстоять свою независимость, свободу, она - жена гения, всего лишь добавление к жизни мужа, личности. Приземленная, жертвенная жизнь, ее она положила к его ногам, освобождая мужа ото всех обязанностей. Надо вести хозяйство, детей кормить, одевать, девочек выдавать замуж. А каково матери пережить такой "подарок" мужа - нужно раздать деньги бедным, а семье, мол, ничего не надо?

А Танеев был мягким, добрым, спокойным. Полная противоположность Льву Николаевичу. И вовсе не героем-любовником. Он же признается, что был полноватым, невысоким, с маленькими глазками. Душа ее воспряла. Женщина ведь сама себе придумает любовь, вы знаете.

Как писала Цветаева: "Бог, не суди! Ты не был женщиной на земле!" Как бы тяжело ни было женщине, как бы ни была вымучена ее душа, она не может бросить все, уйти из дома, сказать: "Устала от вас". На ней колоссальная ответственность! Кто будет за детьми смотреть, вести хозяйство? Так было, есть и будет всегда. Все непросто. Конечно, за всем этим любовь. "Я всю жизнь любила его, - говорила Софья Андреевна. - Я просто жена Льва Толстого, гения".

У Льва Николаевича была единомышленница - младшая дочь Александра, она поддерживала все его решения. Благодаря ей, кстати, сохранилась Ясная Поляна. На меня написали сценарий, но денег на съемки пока найти не могут.

Кстати

Светлана Крючкова стала лауреатом премии К. С. Станиславского в номинации "Актерское искусство" ("За вклад в русское сценическое искусство").