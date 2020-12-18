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18.12.2020 13:50
Рубрика: Происшествия

В Архангельске будут судить мать, избивавшую дочь за оценки ниже пятерки

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)

В Архангельске будут судить 34-летнюю женщину, которая систематически била свою малолетнюю дочь руками и ремнем за непослушание и оценки ниже пятерок.

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По данным регионального следкома, это продолжалось с 2018 года, когда девочке было 11 лет. В мае 2020-го после очередной экзекуции она пожаловалась другу семьи, что больше не может терпеть побоев от матери. Мужчина обратился в правоохранительные органы.

Девочку поместили в социально-реабилитационный центр, а в отношении ее матери возбудили уголовное дело. Она обвиняется в истязании несовершеннолетней, а также ненадлежащем исполнении родительских обязанностей вкупе с жестоким обращением.

Регулярные побои причиняли ребенку физические и психические страдания.

Женщина отрицает свою вину, а применение физической силы объясняет методами воспитания. Уголовное дело направлено в суд.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск

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