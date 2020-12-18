Художник по янтарю Людмила Высоцкая помогает незрячим людям создавать картины из "солнечного камня". Калининградка разработала уникальную методику обучения, аналогов которой нет в нашей стране, а возможно, и в мире. Занятия - бесплатные. Проект "Видим руками" в этом году получил грант Фонда президентских грантов.

Глина лучше клея

Восьмилетняя София Катина собирает из небольших кусочков янтаря, тонированных масляной краской, панно "Дождь". Она сама придумала сюжет картины: вот здесь синее небо, здесь земля янтарно-коричневого цвета, а стена дождя будет серо-зеленой с янтарными каплями. Полет фантазии ребенка завораживает - особенно когда узнаешь, что Соня с рождения ничего не видит.

- Тетя Люда выкладывает передо мной камни разного цвета, берет мою руку и показывает, где что лежит, - поясняет юная художница. - Я запоминаю. Потом я представляю свою картину и беру кусочки, которые лучше всего для нее подходят.

Мелко нарезанный янтарь София утапливает в глину, тонким слоем покрывающую основу для мозаичного панно. Вначале, когда Людмила Высоцкая проводила первые занятия для слабовидящих людей, камни скрепляли с основой при помощи клея. Но это крайне неудобно: ученики не видели, куда капает клей, пачкали пальцы, одежду, лицо, стол.

-?Я все думала, чем же можно заменить клей, - вспоминает Людмила - И в какой-то момент пришло озарение: глиной. Она приятна на ощупь, что важно для слабовидящих людей с повышенной тактильной чувствительностью. Специальная эпоксидная глина практически не пачкает. Материал податлив в течение одного-двух часов, которых хватает для создания мозаики, а потом глина застывает и цементирует картину. Я назвала эту технику "наитивизм". Такого термина в словарях нет, но мне кажется, он очень хорошо отражает творческий процесс, происходящий по наитию.

Все началось с мундиаля

Людмила Высоцкая работает с янтарем почти 30 лет. Она родилась в поселке Янтарный, где сосредоточено до 90 процентов мировых запасов этого камня, и с детства была влюблена в необычный самоцвет. В начале 1990-х Людмила начала трудиться на Калининградском янтарном комбинате камнерезом, потом стала ведущим мастером, затем - художником по янтарю.

Сейчас она работает в собственной художественной мастерской, и ее произведения занимают призовые места на областных, всероссийских и международных конкурсах и выставках. В руках мастерицы застывшая смола превращается в необычных животных, героев литературных произведений и древних легенд, исторических и сказочных персонажей.

А еще Людмила представляла Калининградскую область на Олимпиаде в Сочи - вырезала вместе с иностранцами и соотечественниками сувениры из янтаря. Эти же мастер-классы проходили на главном стадионе Калининграда во время чемпионата мира - 2018. В одном из мероприятий в рамках мундиаля принял участие Петр Матков - первый незрячий ученик Людмилы.

- Он пришел в составе делегации регионального министерства социальной политики, - продолжает Людмила Высоцкая. - Делегация двинулась дальше, а Петр все никак не хотел уходить. Он оказался замечательным учеником - внимательным, аккуратным. Это меня вдохновило. Работа художника по янтарю тяжелая, молодые здоровые люди все реже и реже приходят в нашу профессию. А тут неподдельный интерес проявил человек, имеющий серьезные проблемы со здоровьем. Я пригласила Петра в свою мастерскую, он научился самостоятельно работать на шлифовальном станке, за бормашиной, создавать несложные украшения.

Помогают неравнодушные

В прошлом году мастерица основала региональную общественную организацию "Академия янтаря". Она объединила неравнодушных калининградцев, которых вдохновил проект по обучению незрячих людей. Кто-то привозит материалы - к примеру, рамки для картин или недешевую эпоксидную глину. Кто-то помогает деньгами или рабочими руками.

- По профессии я экономист, но янтарем увлекаюсь давно, в качестве хобби, - рассказывает калининградец Андрей Филиппов. - Людмиле помогаю, выполняя различную черновую работу. К примеру, распиливаю янтарь на мелкие кусочки на фрезерном станке. Это простая работа, но она грязная и требует большого количества времени. Я рад освободить это время для Людмилы, чтобы она могла потратить его на что-то более продуктивное.

Поддерживают проект и калининградские предприниматели. Бывший работодатель Людмилы, янтарный комбинат, бесплатно поставляет янтарь - целыми мешками. Местная сеть супермаркетов купила для незрячих подмастерьев настольный режущий станок, бормашину, множество других инструментов.

Фантазия и "третий глаз"

Раньше у "Академии янтаря" не было собственного помещения. Уроки проходили в индивидуальной мастерской Людмилы Высоцкой, которая располагалась в подвале. В импровизированном классе было тесно, кроме того, незрячие ученики часто ударялись головой об трубы и потолок.

- Я обратилась к губернатору Калининградской области, рассказала о нашем проекте, попросила помочь найти место для занятий, - продолжает Людмила Высоцкая. - Регион быстро откликнулся, и в этом году мы получили отличное помещение в центре города по льготной арендной ставке. К нам на занятия приходят не только незрячие люди, но и детки с синдромом Дауна, аутизмом и ДЦП, пожилые люди. Мы, кстати, активно сотрудничаем с региональным министерством культуры, картины наших особых художников можно встретить на выставках. На днях такая экспозиция открылась в Калининградском музее изобразительных искусств.

Сейчас проект "Видим руками" реализуется на средства Фонда президентских грантов. Конкурс "Академия янтаря" выиграла в этом году. Грант почти в полмиллиона рублей позволяет проводить бесплатные занятия. Кроме того, энтузиасты купили на эти деньги новые станки, расходные материалы, удобные открытые шкафы. Людмила поясняет: для незрячих учеников очень важно, чтобы все лежало на своих местах.

А еще благодаря гранту Людмила опубликует методичку, в которой подробно описывается методика обучения незрячих учеников. Работу переведут в шрифт Брайля и распространят по всей стране.

Сонечка тем временем закончила трудиться над своим "Дождем". Это шестая картина юной художницы. Спрашиваю у ее мамы, как ребенку удается так хорошо ориентироваться в цветовой гамме?

- Соня с детства любит лепить из глины или пластилина, - отвечает Светлана Катина. - И если она лепит, к примеру, цветок, он получается очень похожим на настоящий и по форме, и по цвету: лепестки красные, розовые, желтые, стебель и листья зеленые. Как она угадала, ведь она сидела одна, к ней никто не подходил? У меня нет точного ответа на этот вопрос. Возможно, когда у Сони начинает работать фантазия, у нее открывается некий "третий глаз". Поэтому она очень быстро, с первого раза втянулась в работу с янтарем. Мы очень рады, что в Калининграде существует такая чудесная мастерская. Здесь Сонечкина фантазия работает на сто процентов.

Прямая речь

Роман Кушин, ученик "Академии янтаря" (27 лет, потерял зрение пять лет назад):

- Я работаю с янтарем чуть больше года. Мы так рады, что у нас появилась новая мастерская. Здесь просторно и все очень удобно спланировано, я без посторонней помощи передвигаюсь, нахожу нужные материалы, включаю станки, приступаю к работе. Сейчас, к примеру, я шлифую необработанный янтарь на сухом шлифовальном станке, потом сменю насадку - вот она, под рукой - и буду полировать камень. Занятия помогают почувствовать себя человеком полезным и социальным. Слепому человеку сложно найти себя, а работа в мастерской придает какой-то смысл жизни, развивает меня с творческой точки зрения. Кроме того, здесь сложился замечательный коллектив, приходишь - и получаешь огромную порцию позитивных эмоций.

Кстати

Если вы или ваш ребенок имеете проблемы со зрением и хотите стать учеником Людмилы Высоцкой, обратитесь в Областной дом народного творчества: телефон 8 (4012) 46-47-70. Или найдите мастерицу в социальных сетях.