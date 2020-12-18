В Коми женщину насмерть загрызли неизвестные животные

Следователи назначили проверку по факту гибели 46-летней женщины на территории складских помещений в городе Ухте. На ее теле были рваные раны от укусов животных, сообщили в пресс-службе ведомства.

Оттуда же в больницу был доставлен 53-летний мужчина с аналогичными повреждениями. Он находится в тяжелом состоянии в больнице. Пока сотрудники правоохранительных органов не готовы точно сказать, какие животные до смерти искусали женщину и чуть не лишили жизни мужчину. Назначены экспертизы.

Однако местные жители, обсуждая произошедшую трагедию, пишут в соцсетях, что стаи одичавших собак давно терроризируют жителей города в разных местах, в том числе и там, где находятся школы, детсады, молодые мамы гуляют с детьми.

В Следкоме добавили, что уже осмотрели место ЧП, назначили судебно-медицинские экспертизы. Выясняют причины и обстоятельства произошедшего. По итогам будет принято процессуальное решение.