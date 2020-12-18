В Ленобласти появится музей истории прорыва блокады

В бывшем штабе "Дороги жизни", находящемся в деревне Коккорево Всеволожского района Ленинградской области, создадут музей истории прорыва блокады Ленинграда. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Здание в Коккорево, где в ноябре 1941 года располагался командный пункт ледовой трассы, а затем Военно-автомобильной дороги 101, на днях было приобретено в собственность Ленобластью. Оно является объектом культурного наследия регионального значения.

Новый музей станет частью ленинградского музейно-мемориального комплекса "Дорога жизни", а его экспозиция дополнит имеющиеся данные об этом тяжелейшем периоде в истории.

Предполагается, что с открытием нового музея будет завершено формирование на территории региона музейного кластера, посвященного "Дороге жизни".