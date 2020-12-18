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18.12.2020 09:46
Рубрика: Общество

В Ленобласти 31 декабря объявили выходным днем

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

31 декабря в Ленинградской области будет выходным днем для работников бюджетных организаций, сообщают в пресс-службе правительства региона.

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В Ленобласти выбрали такую же схему, как и многие другие регионы, когда фактически рабочий день с 31 переносится на 26 декабря.

При этом коммерческие предприятия и организации вольны сами определять свой график работы, но как отмечается в релизе регионального правительства, компаниям рекомендовано также перенести рабочий день.

Стоит отметить, что бюджетники и госслужащие Ленобласти не работали и 31 декабря прошлого года. Тогда по этой же схеме в регионе сделали рабочей последнюю субботу года.

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