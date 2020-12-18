В НАО суд оштрафовал экс-директора школы на 6 миллионов рублей за взятки

В Ненецком округе суд приговорил бывшего директора школы к штрафу в размере шести миллионов рублей за получение взяток в крупном размере.

Как сообщил региональный СК, с 2016-го по 2019 год руководитель образовательного учреждения получала от троих предпринимателей взятки в размере десяти процентов от цены заключенных с ними договоров на поставку товаров для школы.

За три года поставщики незаконно заплатили директору свыше 300 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили по материалам УФСБ по Архангельской области и УМВД Ненецкого округа.

Установлено, что посредником в получении взяток выступала знакомая директора школы. Эта женщина, а также предприниматели, платившие "откаты" руководителю, тоже стали фигурантами уголовных дел. Но они были освобождены от ответственности в связи с деятельным раскаянием.