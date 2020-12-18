Прокуратура решила запретить аниме "Тетрадь смерти" и песню Моргенштерна

В Колпинский районный суд Петербурга поступили исковые заявления о запрете четырех японских аниме-сериалов. Также прокуратура попросила выяснить вредоносность песни рэпера Моргенштерна под названием "Я съел деда".

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, признаки неподобающего контента были усмотрены в аниме "Межвидовые рецензенты", сюжет которого строится на индустрии секс-услуг человеческой, эльфийской и оркской рас. В список попал сериал "Токийский террор", рассказывающий о подростках, угрожающих столице Японии в альтернативной реальности. В "Эльфийской песне" обнаружены сцены жестокости.

Попал в список и аниме-сериал "Тетрадь смерти", рассказывающий о подростке, получившем возможность дистанционно совершать убийства с помощью канцелярских предметов.

Чтобы прийти к выводу о том, что сериалы содержат вредную информацию, суду придется посмотреть все сезоны сериалов. Также, отмечают в объединенной пресс-службе судов, представители Фемиды ознакомятся с творчеством Моргенштерна.

Если в сериалах и в песне "Я съел деда" суд усмотрит признаки информации, распространение которой на территории России запрещено, то ссылки на эти ленты и музыкальную композицию в интернете будут заблокированы.