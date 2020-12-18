Обращение в транспортную прокуратуру может помочь в самых разных ситуациях - от забытой в поезде сумки до создания рабочих мест для инвалидов, и есть множество примеров успешного разрешения подобных ситуаций. О некоторых из них корреспонденту "РГ" рассказал Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров.

Владимир Александрович, сегодня мы все живем в более жестких рамках, чем привыкли. Изменился ли характер обращений, с которыми в СЗТП приходят граждане?

Владимир Владимиров: Сразу отмечу, что во все времена работа с обращениями - одно из самых важных направлений прокурорской деятельности. Подчиненных я ориентирую на исключение формального подхода к работе с заявителями. Если к тебе обратились, значит, твоя обязанность - помочь. Кроме того, должна быть обратная связь, иначе как понять, действенны ли меры, которые прокурор принял в целях защиты прав граждан? Для этого мы практикуем всесторонний подход, используем современные и доступные формы связи, личные встречи. Например, недавно на личный прием санкт-петербургского транспортного прокурора пришла жительница Приморского края, которая забыла вещи в поезде "Сапсан". Пропажу удалось найти еще до завершения приема. Сейчас все более актуальны приемы в режиме видеоконференцсвязи.

А еще благодаря вмешательству прокуратуры был отменен незаконный приказ об увольнении машиниста локомотивного депо. Летом группа футбольных болельщиков проводила акцию, ее невольным участником стал машинист. Он допустил, что болельщики смогли растянуть баннер любимой команды вдоль всего состава. Испугавшись взыскания, поспешно написал заявление об увольнении по собственному желанию с открытой датой, но на следующий день, осознав последствия, отозвал его. Однако его все равно уволили. Человек лишился работы, несмотря на безупречную службу более 20 лет. По его обращению Санкт-Петербургская транспортная прокуратура провела проверку. Ситуация, как и все аналогичные, была на моем личном контроле. Машинист был восстановлен в должности, ему выплачена зарплата за все время вынужденного прогула.

Подводя итоги летнего сезона: с какими нарушениями чаще приходится сталкиваться на водном транспорте?

Владимир Владимиров: Они связаны с несоблюдением прав пассажиров, отсутствием обязательных документов на суда и право их управления, спасательных и противопожарных средств, предоставлением подложных документов, небезопасной эксплуатацией как судов, так и гидротехнических сооружений. В основном для устранения нарушений достаточно вмешаться единожды и после этого их не допускают вновь. Но есть и исключения.

В июле в Сыктывкаре капитан парома "Парма" перевозил пассажиров и автотранспорт по реке Вычегде, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Услуги по перевозке оказывает муниципальное казенное предприятие "Жилкомсервис". А двумя неделями ранее другой теплоход этого муниципального образования "Усть-Сысольск" дважды сел на мель в связи с выходом за пределы установленного судового хода, и эти факты тоже становились поводом для прокурорской проверки. Капитаны за пьянство были незамедлительно уволены, руководитель отдела организации речных перевозок "Жилкомсервиса" получил выговор. Во всех перечисленных случаях пассажиры не пострадали.

Выявляем также сайты, на которых предлагается купить удостоверения на право управления маломерными судами, дипломы учебных заведений и медицинские справки без прохождения установленных законом процедур. Направляем в суд иски о блокировке этой информации, после отслеживаем реальное исполнение решения суда.

За 10 месяцев 2020 года по искам прокуратуры заблокировано более 20 таких сайтов

Недавно Печорская транспортная прокуратура обнаружила на пароме "Мурманск", работающем на реке Печоре, отсутствие кресла-коляски для инвалидов. Оно действительно должно быть в составе инвентаря?

Владимир Владимиров: Да, обязательно. Требование закреплено в Правилах перевозки пассажиров и их багажа на внутреннем водном транспорте.

Перевозчики также должны размещать информацию в доступной для инвалидов форме об условиях предоставляемой услуги по их перевозке, экипаж необходимо готовить к оказанию помощи инвалидам при необходимости (в размещении багажа и ручной клади, передвижении), по заявке пассажира-инвалида привлекать специалиста - сурдопереводчика или тифлосурдопереводчика. В этом случае условия возмещения расходов на оплату услуг такого специалиста должны быть предусмотрены договором перевозки пассажира.

В зоне нашей ответственности также находится одна из сфер трудоустройства инвалидов, а именно бездействие недобросовестных работодателей. Когда при наличии свободных рабочих мест они игнорируют требования по заключению с агентами занятости соответствующих договоров, тем самым лишая инвалидов возможности работать.

Балтийская таможня, которая изымала товар в рамках уголовных или административных дел и самостоятельно решала, где он будет храниться, обжаловала решение СЗТП в суде. Расскажите о сути судебного процесса.

Владимир Владимиров: Прокуратура выявила эти нарушения в рамках работы по защите прав участников внешнеэкономической деятельности. В ходе проверки выяснилось, что хранение изъятых у коммерсантов товаров осуществлялось без проведения конкурсных процедур и согласия владельцев, а также по завышенным тарифам.

Начальник Балтийской таможни был привлечен к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства по статье 14.32 КоАП РФ "Заключение федеральным органом исполнительной власти недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством РФ соглашения" и оштрафован на 40 тысяч рублей. По той же статье мы привлекли к ответственности коммерческие организации, осуществлявшие хранение товаров через договор с таможней, у них сумма штрафов больше в 10 раз - 420 тысяч рублей.

Решение УФАС России по Санкт-Петербургу они пытались оспаривать в суде, поскольку не согласились с законными требованиями прокуратуры, однако в октябре 2020 года решение вступило в законную силу. Отмечу, что об изложенных фактах незаконных действий таможенных органов в СЗФО проинформирована Генеральная прокуратура РФ с целью мониторинга ситуации по всей России.

Ключевой вопрос

Недавно мир отметил Международный день борьбы с коррупцией. Прокуратура проводит работу в этой сфере?

Владимир Владимиров: За одиннадцать месяцев 2020 года выявлено более 900 нарушений, для их устранения внесено свыше 200 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечены почти 150 должностных лиц.

К примеру, один из руководителей отдела Карельской таможни в справке о доходах своего супруга указала расходы на сумму более 19 миллионов рублей в связи с приобретением девяти жилых помещений в 2019 году.

Эта сумма значительно превышает общий совокупный доход должностного лица и ее супруга за три последних года. В этой связи начальнику Карельской таможни внесено представление, сейчас оно находится на рассмотрении.

В подобных ситуациях, когда на имущество отсутствуют сведения, подтверждающие его приобретение на законные доходы, мы также предъявляем иски об обращении в доход государства такого имущества. В 2020 году в суд направлено исковое заявление на сумму 38 миллионов рублей. Предъявляем иски и по иным основаниям: по требованиям о взыскании ущерба, причиненного коррупционными преступлениями, сумм взяток в доход государства, а также о признании недействительными официальных документов, выданных при совершении коррупционных преступлений (за взятки).

Всего в сфере противодействия коррупции в 2020 году прокуратура направила в суд 13 исковых заявлений.

О безопасности на воздушном транспорте

За десять месяцев 2020 года выявлено около 500 нарушений закона, для их устранения внесено 175 представлений. По результатам рассмотрения 70 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 11 - по постановлениям прокурора к административной. В суды направлено 45 исков, принесено более 90 протестов.

Например, было выявлено более 40 фактов фальсификации документов, часть из них в университете гражданской авиации - пилоты получили дипломы авиационного персонала, а также свидетельства о сдаче экзаменов на знание английского языка, однако фактически их не сдавали. Такие сертификаты необходимы для выполнения международных полетов. По материалам прокурорской проверки возбуждено 13 уголовных дел в отношении преподавателей университета по статье 292 УК РФ "Служебный подлог" и три дела в отношении пилотов за использование заведомо подложных документов.В настоящее время уголовные дела расследуются, аннулированы два свидетельства пилота, у двух пилотов аннулированы квалификационные отметки, дающие право выполнения международных полетов. Пилоты, которым незаконно были выданы дипломы, прошли профессиональное переобучение.