В вотчине Деда Мороза горячая пора - здесь ежедневно принимают тысячи писем от детей и взрослых. Приходят они круглый год - и зимой, и летом, но самый большой наплыв, конечно, сейчас, перед Новым годом.

Заветные желания почти не изменились. Всегда и все дети мечтают о новых игрушках, гаджетах, конструкторах, часто просят ролики, книжки, кукол, роботов, говорят в пресс-службе Деда Мороза. При этом самому младшему автору письма не исполнилось двух лет, а самому старшему - уже за 90.

Встречаются, конечно, и необычные заказы. Так, помощников Деда Мороза поставили в тупик детские просьбы о скелете в натуральную величину, книге по фармакогнозии, гавайской гитаре укулеле и личной встрече с актером Дэвидом Теннантом.

Взрослые тоже пишут Деду Морозу. Причем просят не только здоровья, счастья в личной жизни и повышения по службе. Среди недавних желаний, например, приглашение на Венский бал и нескончаемая бутылка коньяка.

Отправить письмо волшебнику просто. Правильный адрес выглядит так: "162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, Дом Деда Мороза". Не забудьте вложить конверт с вашим обратным адресом, чтобы волшебник смог вам ответить. Кстати, на почте письма и открытки Деду Морозу проходят приоритетную обработку.

- Увидев, кому направляется письмо, сотрудники почты непременно доставят послание, - заверяет директор Управления федеральной почтовой службы Вологодской области Татьяна Диринг. - Зачастую отправление попадает по адресу, даже если на нем написано только имя получателя - Дед Мороз.