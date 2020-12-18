Виртуальные данные предложили считать собственностью

Первый заместитель общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к министру юстиции России Константину Чуйченко с инициативой считать интеллектуальной собственностью гражданина все его виртуальные данные, сообщает РИА Новости со ссылкой на текст обращения.

Под виртуальными данными Петров понимает все следы человека в цифровом пространстве, это и вся информация на страницах в соцсетях, и подписки на музыкальные сервисы и онлайн-кинотеатры, и переписка.

Общественник отмечает, что все эти данные имеет смысл считать собственностью человека, но при этом возможности по распоряжению ею ограниченны.

В частности, человек не может завещать свою подписку на какой-нибудь сервис или официально подарить фотографию.

В связи с этим Петров предлагает минюсту с точки зрения права приравнять виртуальный контент к физической собственности.