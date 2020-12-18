Студентам Астраханского государственного медуниверситета и медицинского колледжа, которые откликнулись на призыв властей помочь врачам больниц и поликлиник в пандемию, в декабре выплатят специальные стипендии. Как сообщил зампредседателя правительства региона Дмитрий Овчинников, до конца месяца студенты университета получат по 10 тысяч рублей, медколледжа - по 7 тысяч.

Эти выплаты вводятся по инициативе президента РФ для ребят, которые трудились не в красной зоне и не в штате: например, измеряли температуру посетителям на входе в медучреждения, работали в кол-центрах, собирая данные о самочувствии пациентов по телефону и предоставляя их профессиональным медикам. Благодаря помощи студентов многих врачей удалось освободить от текущих обязанностей и направить в ковидные госпитали и амбулатории.

По словам Овчинникова, стипендии получат 53 студента базового медицинского колледжа, так как это учреждение областного подчинения, выплаты направят из регионального бюджета, документы на оформление уже готовятся.

Студентам медуниверситета, как вуза, относящегося к Минздраву РФ, выплаты будут направлены из федерального бюджета.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе университета, информация о будущих стипендиатах сейчас собирается: в пандемию в поликлиники, больницы, в том числе в ковидные госпитали, отправились больше 200 студентов и свыше 300 ординаторов, но часть из них была официально трудоустроена, поэтому они получат не стипендии, а все положенные штатным сотрудникам поощрения.

- Работа в госпитале стала для меня боевым крещением. Наблюдая за пациентами, я кардинально изменила свое отношение к этой инфекции, навсегда осталось в памяти, как больные "жадно глотают воздух". В моральном плане было особенно сложно. Но я ни на секунду не пожалела, что пошла работать в госпиталь. И в очередной раз доказала сама себе верность выбора профессии врача, - поделилась с "РГ" ординатор кафедры неврологии и нейрохирургии медуниверситета Дания Шаймакова.