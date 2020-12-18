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18.12.2020 16:52
Рубрика: Происшествия

Главу Росимущества Кубани и Адыгеи будут судить за хищение 65 млн рублей

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

Заместитель Генпрокурора России Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Фото: пресс-служба правительства Тульской области
Арестован бывший замдиректора Росгвардии Сергей Милейко

Экс-глава ведомства обвиняется в значительном превышении должностных полномочий, нарушивших интересы общества и государства и повлекших тяжкие последствия (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ). Уголовные материалы направлены в Октябрьский районный суд Краснодара.

По информации следствия, в 2016 году глава Росимущества заключил со специализированной организацией нелегальный контракт на реализацию арестованного имущества компании-банкрота. Денежные расчеты были проведены с использованием лицевых счетов "продавца" вопреки установленным нормам.

- В итоге полученную от реализации имущества сумму в размере 64,7 миллиона рублей и поступившую на счета специализированной организации похитили ее сотрудники, - уточнили в пресс-службе правоохранительного ведомства. - Нанесенный ущерб был взыскан с Казны Российской Федерации.

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