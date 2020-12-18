Краснодарские следователи стали участниками акции "Елки желаний"

Но чтобы сотворить еще много маленьких чудес, следователи присоединились к акции "Елки желаний". В этом году из-за пандемии коронавируса фонд помощи "Край добра" проводит традиционное мероприятие в новом формате - исполнить заветное желание ребенка можно не выходя из офиса или дома, просто открыв официальный сайт проекта. Так и поступил руководитель следственного отдела по Западному округу города Краснодара Александр Сенько: он осуществил мечту восьмилетнего Владлена из Краснодара. Мальчик с ранних лет страдает нарушением центральной нервной системы и на праздник загадал машинку с пультом управления.
- Новый год - это время, когда все ждут чуда, особенно дети. И у нас, взрослых, есть все возможности подарить его каждому ребенку, чьи силы брошены на борьбу с недугом, - говорит полковник юстиции Александр Сенько.
С каждым годом количество участников акции "Елки желаний" растет. На сегодня уже собрано 855 подарков. Чтобы стать Дедом Морозом, нужно зайти на сайт и выбрать открытку ребенка, нуждающегося в помощи, - это пациенты детских больниц, реабилитационных центров и ребята, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации. Мечты у детей разные: развивающие игры, книги, куклы и машинки, смарт-устройства, футбольные мячи и детская косметика, но их вполне могут исполнить взрослые. Например, шестилетняя Моника из Славянска-на-Кубани написала письмо Дедушке Морозу с просьбой о беспроводных наушниках. Ей было три года, когда она заболела лейкозом. С тех самых пор девочка проводит в больнице большую часть времени. Сейчас Моника учится писать и читать, готовится пойти в школу. А еще девочка любит слушать музыку и аудиосказки, она надеется, что ее новогоднее желание сбудется.
Впрочем, в эти дни следователи не забывают и подшефных ребят в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в Краснодаре. Накануне праздника они встречаются с детьми, дарят подарки и с охотой отвечают на вопросы о своей профессии. Ведь только в кино день следователя похож на остросюжетный фильм, где преступников быстро и виртуозно задерживают, зацепившись за какую-нибудь ниточку, а в реальности - это еще кипы бумаг и тщательное изучение самых разных доказательств. И хотя теперь вся информация хранится в электронном виде, в уголовном деле она обязательно собирается на бумажных носителях. Так что работа следователя - кропотливый труд. Важна каждая мелочь.
В поимке преступников на помощь приходит и современная техника. Следы остаются не только на предметах и вещах, но и в цифровом пространстве. Знающие об этом нарушители закона стирают в гаджетах всю информацию. Напрасный труд! Удаленные пользователем файлы можно вернуть благодаря мобильному комплексу для сбора и анализа цифровых данных UFED.
Кстати
Стать зимним волшебником может каждый. Благотворительная акция "Елки желаний" продлится до 25 декабря. Все подарки детям доставят волонтеры, в Краснодаре им будут помогать молодые депутаты города.