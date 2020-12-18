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18.12.2020 15:22
Рубрика: Общество

Мечта Владлена исполнится

Краснодарские следователи стали участниками акции "Елки желаний"
Текст: Анна Юркова (Краснодар)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 286(8340)
В преддверии Нового года сотрудники следственного отдела по Западному округу Краснодара СУ СКР по Кубани стали участниками благотворительной акции "Дерево добра". Уже несколько лет они подписывают на "Российскую газету" школы, больницы, ветеранские организации и социальные учреждения.
Александр Сенько: Новый год - это время, когда все ждут чуда, особенно дети. Фото: Владимир Аносов
Александр Сенько: Новый год - это время, когда все ждут чуда, особенно дети. Фото: Владимир Аносов

Но чтобы сотворить еще много маленьких чудес, следователи присоединились к акции "Елки желаний". В этом году из-за пандемии коронавируса фонд помощи "Край добра" проводит традиционное мероприятие в новом формате - исполнить заветное желание ребенка можно не выходя из офиса или дома, просто открыв официальный сайт проекта. Так и поступил руководитель следственного отдела по Западному округу города Краснодара Александр Сенько: он осуществил мечту восьмилетнего Владлена из Краснодара. Мальчик с ранних лет страдает нарушением центральной нервной системы и на праздник загадал машинку с пультом управления.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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- Новый год - это время, когда все ждут чуда, особенно дети. И у нас, взрослых, есть все возможности подарить его каждому ребенку, чьи силы брошены на борьбу с недугом, - говорит полковник юстиции Александр Сенько.

С каждым годом количество участников акции "Елки желаний" растет. На сегодня уже собрано 855 подарков. Чтобы стать Дедом Морозом, нужно зайти на сайт и выбрать открытку ребенка, нуждающегося в помощи, - это пациенты детских больниц, реабилитационных центров и ребята, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации. Мечты у детей разные: развивающие игры, книги, куклы и машинки, смарт-устройства, футбольные мячи и детская косметика, но их вполне могут исполнить взрослые. Например, шестилетняя Моника из Славянска-на-Кубани написала письмо Дедушке Морозу с просьбой о беспроводных наушниках. Ей было три года, когда она заболела лейкозом. С тех самых пор девочка проводит в больнице большую часть времени. Сейчас Моника учится писать и читать, готовится пойти в школу. А еще девочка любит слушать музыку и аудиосказки, она надеется, что ее новогоднее желание сбудется.

Мечты у детей разные: развивающие игры, книги, куклы и машинки, смарт-устройства, футбольные мячи и детская косметика, но их вполне могут исполнить взрослые.

Впрочем, в эти дни следователи не забывают и подшефных ребят в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в Краснодаре. Накануне праздника они встречаются с детьми, дарят подарки и с охотой отвечают на вопросы о своей профессии. Ведь только в кино день следователя похож на остросюжетный фильм, где преступников быстро и виртуозно задерживают, зацепившись за какую-нибудь ниточку, а в реальности - это еще кипы бумаг и тщательное изучение самых разных доказательств. И хотя теперь вся информация хранится в электронном виде, в уголовном деле она обязательно собирается на бумажных носителях. Так что работа следователя - кропотливый труд. Важна каждая мелочь.

В поимке преступников на помощь приходит и современная техника. Следы остаются не только на предметах и вещах, но и в цифровом пространстве. Знающие об этом нарушители закона стирают в гаджетах всю информацию. Напрасный труд! Удаленные пользователем файлы можно вернуть благодаря мобильному комплексу для сбора и анализа цифровых данных UFED.

Кстати

Стать зимним волшебником может каждый. Благотворительная акция "Елки желаний" продлится до 25 декабря. Все подарки детям доставят волонтеры, в Краснодаре им будут помогать молодые депутаты города.

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