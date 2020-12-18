Краснодарский Левша создал самый крохотный в мире велосипед

Житель столицы Кубани Сергей Дашевский сконструировал удивительный велосипед: его длина всего 8,4 сантиметра, двухколесная "блоха" легко умещается на ладони, но при этом демонстрирует рабочие характеристики - на ней... можно ездить, держась за руль и крутя педали. Правда, получается это далеко не у всех и не с первого раза...

Пока в офисе Книги рекордов Гиннесса придирчиво рассматривают его изобретение (из-за пандемии процедура затянулась), мастер взялся за новую модель - уменьшенную еще на полсантиметра. Корреспонденты "РГ" побывали в гостях у инженера и увидели необычную коллекцию собственными глазами.

О "паука" до веломобиля

Дом изобретателя Дашевского в пригородном поселке Знаменском словно шкатулка с драгоценностями - буквально каждая вещь достойна экспонирования в музее. Во дворе возвышается копия Эйфелевой башни, сваренная собственными руками, под навесом стоят необычные гипсовые скульптуры, а рядом - большеколесный "паук", смахивающий на цирковой велосипед.

- Вот это первые оригинальные веломобили, на которых я выиграл не одну гонку в Европе, - выкатывает две по виду неприметные конструкции Сергей.

Перед нами - веломобиль, а точнее, настоящее гоночное авто, только вместо жесткого корпуса обтекатель из стеклоткани, вместо мотора - собственные ноги водителя. Особый секрет в том, что в веломобиле не сидишь, а лежишь: и ничего, удобно, так как нагрузка плавно распределяется по спине.

- Катался я с детства, но спортом серьезно не занимался, - рассказывает об истоках своего увлечения Сергей Дашевский. - Помню, отец купил дорожный украинский велосипед - я на нем мог запросто уехать из Краснодара в Усть-Лабинск (120 километров). После диплома некоторое время работал в Подмосковье, а затем устроился на краснодарский кислородный завод. И тут случайно на глаза попался журнал "Техника молодежи" с фотографией американского веломобиля "Вектор", который разгоняется до 60 километров. И меня он очень заинтересовал. Неужели такое бывает? Собрал по снимку причудливую машину, опробовал. А вскоре в командировке в Ленинграде увидел новую конструкцию. Хозяин веломобиля рассказал, что близится марафон Вильнюс - Шяуляй. По возвращении я пошел к директору завода: мол, так и так, в Литве супермарафон, а у меня есть веломобиль. Директор в ответ: "Поезжай, только комплектующие запчасти оттуда для наших установок привези". В итоге я выиграл, и процесс пошел. На дворе стоял 1989 год...

Потом было много еще побед. В 1990 году в Минске он стал первым и последним победителем чемпионата СССР. Затем выиграл гонку в Швейцарии, шестичасовые заезды в Голландии и Бельгии. А на соревнованиях в Америке в 2012-2013 годах даже разогнался до 106 километров в час, установив личный рекорд.

Планетарный масштаб

В этом году Сергей Дашевский подал заявку в Книгу рекордов Гиннесса на изобретенный им самый маленький велосипед - лавры знаменитого Левши не дают покоя. В его прихожей разместилась целая серия цветных двухколесных малышей. Интерес к крохотным размерам у инженера возник после увиденного в Лихтенштейне образца длиной 50 сантиметров. Вернувшись в родную мастерскую, собрал такой же, добавив еще 15 передач скорости и тормоза. Все по-настоящему.

- А затем, к двухсотлетию велосипеда, которое отмечалось в 2017 году, решил собрать модель в два раза меньше - размером 23 сантиметра. Творческий зуд не давал покоя, поэтому вскоре уменьшил ее до 19 сантиметров, потом до 9,5 и, наконец, дошел до 8,4 сантиметра (меньше половины ладони), - замечает Сергей. - Теперь пробую оптимизировать конструкцию до 7,8 сантиметра.

Пока на такой модели может ездить только сам изобретатель. Демонстрируя возможности крохи, он катит велосипед перед собой, становится на педали и быстро-быстро крутит их, искусно удерживая баланс. Артисты цирка и гимнасты тоже пытались приноровиться к конструкции и проехать на этом велосипеде, но безуспешно. Хотя, по словам Сергея, если некоторое время обучаться, то все получится у любого желающего.

Создатели книги рекордов Гиннеса попросили представить замедленную съемку - похоже, англичане не верят своим глазам.

- После установления рекорда России замахнулся на Гиннесса, - продолжает Дашевский. - За заявку запросили 55 тысяч рублей, и сумму я заработал на прокате велосипедов. А однажды подошел мужчина и пригласил к себе в офис. Выяснилось, это председатель краевой коллегии адвокатов, он-то и помог с недостающей частью денег.

В марте готовые материалы были отправлены в Лондон, но все планы смешал коронавирус. В августе Сергею пришло письмо от создателей Книги рекордов Гиннесса с просьбой предоставить замедленную съемку - похоже, англичане не верят своим глазам. Требуется проехать 10 метров, держаться за руль, крутить педали, не касаясь земли. Все было сделано, да еще с перевыполнением плана, а у них снова пандемия... В общем, теперь вся семья ждет ответа.

В гостях у барона

Из путешествий по Европе Сергей неизменно привозит старинные велосипеды. В его гараже стоят двух-, трех- и четырехколесные сокровища, самая первая беговая деревянная машина барона фон Дреза 1817 года и французский велосипед времен Первой мировой войны известной компании Peugeot с тяжелыми, обвязанными проволокой колесами. Но вскоре в разговоре выясняется, что они - не единственное увлечение изобретателя. На втором этаже дома среди пожелтевших афиш (в том числе знаменитой гонки Le Tour de France) на стене висит швейцарская винтовка времен Александра Суворова. А рядом - снимок барона Эдуарда Фальц-Фейна, одного из последних российских аристократов, чьи заслуги перед культурой Отечества президент оценил орденом и чьи дары нашим музеям просто бесценны. Оказывается, краснодарский изобретатель и лихтенштейнский меценат были знакомы, а свел их памятный знак, посвященный пребыванию полководца Суворова в городке Бальцерс после легендарного перехода через Альпы.

- Сюжет об этой памятной доске и бароне я увидел по телевизору, а так как мы периодически бываем в этих местах, то решили как-нибудь найти ее, - делится Сергей. - Приезжаем в 1999 году - вокруг церкви, дома, и никто из жителей ничего не слышал о знаке. Один посоветовал обратиться в мэрию. Там, уразумев, в чем наша цель, замялись: "Айн момент!" - и через несколько минут из лифта выходит швейцарец с бронзовой вывеской в руках. "А почему она не висит?" - спрашиваю. Якобы не знают, где ее установить. Я тогда осведомился о бароне. Взяли на почте его телефон, без проблем позвонили. Выяснилось, что эту вывеску он поручил сделать еще в 1985 году, но администрация ее никак не повесит. "Ничего, - успокаиваю, - мы их заставим". И в каждый свой приезд в Бальцерс я обязательно наведывался в ратушу с вопросом о доске. В третий визит они прямо с порога заявили: "Знак уже на стене гостиницы!" Между прочим, это единственный отель городка...

Уважать себя заставил

В 2002 году друзья из Германии попросили Сергея составить компанию известному немецкому путешественнику Хайнцу Штукке в его гонке на веломобиле-тандеме по Трансканадской магистрали. Уже в начале гонки Хайнц сменил несколько партнеров - кого-то из-за недостаточной выносливости, с кем-то не сошлись характерами. Весь 4000-й километровый заезд от Торонто до Ньюфаундленда они преодолели за 42 дня. Что любопытно, к русскому напарнику Хайнц тоже отнесся с прохладцей.

- Сначала мы с ним ехали нормально, а потом он начал наглеть - то подзатыльник отвесит, то пренебрежительно бросит: "Ты русский. У вас менталитет на троечку", - вспоминает Сергей Дашевский. - Я терпел. Ко мне он обращался исключительно на английском, хотя русский язык тоже знал. И вот однажды при очередной его бестактности я повернулся к нему и показал кулак. "Видишь это, Хайнц? - говорю. - Твой папа вернулся инвалидом со Второй мировой, а ты - из нашей поездки таким вернешься. Мы с тобой в одной лодке, и даже если я тебе не нравлюсь, то придется терпеть". После этого наши отношения быстро нормализовались, а затем переросли в дружбу.