Крымчанин покупает подарки и в Новый год поздравляет горожан

Симферополец Александр Неос называет себя старшим хранителем рождественских и новогодних традиций, Дедом Морозом Тавриды и всея Причерноморья. Эту миссию он добровольно взял на себя и несет уже полвека. Но работает не Дедом Морозом по вызову за гонорар. Каждый год 31 декабря с мешком подарков, купленных на свои деньги, он выходит в центр города и поздравляет случайных прохожих

Добрые глаза, седая настоящая борода и тихий, не театрально постановленный голос сразу располагают. Так, наверное, и должен выглядеть Дед Мороз. Александр говорит, что с детства любит Новый год и Рождество, его мама очень трепетно относилась к этим праздникам.

Александр - творческий человек, с кучей интересов и увлечений. Сначала он получил техническое образование, потом окончил филологический факультет, работал в разных изданиях фотокорром, увлекся театром и пошел на факультет режиссуры. Сейчас он исполнительный директор художественного фонда.

В первый раз костюм Деда Мороза он надел в 1973 году. Тогда ему было 23 года. На утреннике во Дворец Пионеров его ждали 200 детей. И с тех пор понеслось. Он не зарабатывает на праздниках. Его миссия - сделать все, чтобы сохранить у людей любовь к Новому году и Рождеству.

- У меня есть накладная борода, парик, но несколько лет назад я подумал, что уже наступил такой хороший возраст, когда можно позволить себе обходиться без накладной бороды, - говорит Александр.

Костюмы Деда Мороза - настоящий шедевр, авторская работа. Их у Александра несколько, они созданы известным в Крыму мастером Натальей Рогожниковой. Красный наряд - в традиции русского боярства, а синий - в византийской.

Елена Милайкина - Снегурочка со стажем - познакомилась с Александром лет 10 назад, вместе ездили поздравлять ребят в детские дома, интернаты, больницы, многодетные семьи. У Елены в то время было свое агентство по организации праздников, но цели заработать на новогодних поздравлениях тоже не было.

- Знаете, чем мой Дед Мороз отличается от других? - говорит Елена. - В основном Деды Морозы - это артисты, они заходят в дом в роли, громко, театрально, так что дети прячутся по углам. А мой Дед Мороз просто работает для людей.

Вот уже полвека 31 декабря вечером Александр выходит в город в костюме Деда Мороза. Иногда на "санях" (празднично украшенной машине) с "Оленем" (другом-водителем). И на лошади верхом может проехать по Пушкинской. Была с ним замечена и необычная Снегурочка - Альбертина из Намибии, студентка медицинского университета.

Люди, встречающие Деда Мороза, ведут себя по-разному.

- Открытые и живые, любопытные и удивленные, радостные и пьяные, скептики и верящие в чудеса... И еще люди в "скафандрах", как я их называю. Это люди с окаменевшими лицами, без эмоций, не реагирующие на поздравления. Словно сбежали из музея восковых фигур. К счастью, таких очень мало. Но как это приятно - видеть счастливые лица и детей, и взрослых, - говорит Александр.

Разных историй, и смешных, и казусных, за это время было много.

- В 70-х я жил в Старом городе. Сегодня все в руки пытаются сунуть деньги, а тогда благодарили конфетами и мандаринами, я возвращался с огромным мешком. Иду по улице Горького, дохожу до театра, а мне навстречу три дамы - собольи шубы, меховые шапки, сапоги на высоких каблуках, в те времена это было бомба! Дамы уже "веселенькие", поют на всю улицу: "Я пью до дна, чтоб мужа смыло в море". Мне бы пройти мимо, молча, так нет. Я им - ну, как можно в новогоднюю ночь такое желать? И тут крик, визг: Дед Мороз! Они меня с мешком схватили и тащат, вырваться не могу. Я им - отпустите, меня дети ждут. Не слышат. А я им - чтобы я с такими мымрами Новый год встречал! Они остановились, я грохнулся с мешком наземь. Рванул, не оглядываясь, - смеется Александр.

Как-то встретилась Деду Морозу плачущая девушка в новогоднюю ночь.

- Я ей говорю, что ж ты, миленькая, плачешь? Она затихла, а потом крикнула: "Дед Мороз! Теперь все будет хорошо, все сбудется!" Повеселела, и пошла дальше, - рассказывает Александр. - По скромным подсчетам, за несколько часов в новогоднюю ночь можно заработать 50 тысяч рублей. Это работа в кафе и ресторанах, и фотографии... Но моя цель не деньги. Я хочу, чтобы отчаявшиеся увидели, что чудеса реальны. Услышать за одну ночь столько слов благодарности - это очень дорогого стоит! Наступает утро. Интересно проходить мимо тех людей, которых я поздравлял. Теперь я для них прохожий. Они обо мне ничего не знают, но я их знаю. Они все мои знакомые, но я для них незнакомец.

А о чем мечтает сам Дед Мороз, какие желания загадывает под бой курантов?

- Хочу, чтобы что-то изменилось в судьбе встретившихся мне людей, чтобы в их жизни произошло чудо, - признается Александр.

А еще он мечтает, чтобы в Крыму появилась резиденция крымского Деда Мороза, как в Великом Устюге. Чтобы и дети, и взрослые могли посещать ее круглый год. А для туристов это будет еще одна интересная достопримечательность.