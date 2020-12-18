"РГ" писала о необыкновенном мальчике Андрее Арчакове, который в 14 лет стал режиссером художественного фильма на историческую тему о Екатерине Великой. Он сам лично изучал переписку своей героини с великим философом и вольнодумцем Вольтером, копался в архивах и ходил в художественную галерею проникнуться духом той эпохи. У Андрея есть маленькая сестра Лада, которая скоро непременно догонит брата, ведь она уже в два года научилась читать и считать, а в свои шесть свободно говорит на английском и чудесно поет.

Где растут такие дети? Почему им все интересно и все дается? В чем секреты такого воспитания? Об этом мы решили узнать у их мамы Ольги Арчаковой.

Идеальных условий ведь не бывает

Ольга, для начала задам наивный вопрос от обывателя. Считается, что к рождению детей нужно подходить очень взвешенно и рационально, заранее просчитать время зачатия, а в период беременности слушать правильную классическую музыку, разговаривать с будущим ребенком и есть только полезную еду. Вы делали именно так?

Ольга Арчакова: Возможно, все это нужно и важно для будущего ребенка. Но обстоятельства бывают разные, и не стоит расстраиваться, если сложилось иначе. Мы с мужем знаем о планировании даты зачатия, уважаем эти идеи. Но мы ничего не планировали. Мы живем проще. Одно могу сказать: наши дети желанные, а счастье - естественное состояние. Не стоит искать к нему слишком сложных путей.

Старшего, Андрея, я вынашивала в очень тяжелых условиях. Много работала на стрессовой работе, в постоянном напряжении. Перед уходом в декрет меня просто бросили, не выплатив положенных денег. В то же время я пополнила ряды "обманутых дольщиков": прекратила работу строительная компания, у которой я купила квартиру. Можете представить, что я пережила. Вдобавок ко всему обворовали квартиру, и остались только те ценности, что были надеты на мне в тот день. Я жила по инерции, как в дурном сне, не веря, что когда-то наступит рассвет. В таких условиях был выношен и рожден сын. Какая классическая музыка? Какой позитив? Так что с перфекционистским подходом к беременности моему первому ребенку явно не повезло. Кстати, у него 6 операций и 7 наркозов из-за проблем в дородовой период. Но все это не повод сдаваться. В результате он добился многого к своему 14-летию. 12 побед в олимпиадах по ИЗО, успешная карьера актера дубляжа с 11 лет, победы в международных конкурсах чтецов, выступление на ТВ, наконец, собственный фильм, а скоро он попадет в Книгу рекордов Гиннесса.

Второго ребенка мы планировали почти в идеальных условиях. Переехали в Москву, купили в ипотеку квартиру. Отдав карьере 11 лет, достигнув желанной должности директора по персоналу в иностранной компании, я бросила все и ушла. В семью. Мы так решили. Кто-то должен вить гнездо и растить счастливых детей. Никто не сделает это лучше нас самих.

Бабушек не выбирают

Няни, бабушки - это суррогат. И это еще при условии, что вам с ними повезло. Няню хотя бы можно выбрать. С бабушками - сложнее, бабушек не выбирают. Это люди со своим мнением относительно ваших детей, да и вас самих. Если вы замечаете, что бабушка высказывается при ребенке о вас пренебрежительно, прекратите это. Не позволяйте принижать родителей в глазах ребенка. Устраивайтесь, как хотите, но чтобы у вас вырос ваш ребенок, а не бабушкин.

Иногда плохие родители лучше, чем хорошие

Есть случаи, когда мамы занимаются воспитанием, но ничего путного все равно не выходит. А бывает, когда дети растут как трава в поле, но становятся знаменитыми. Где правда?

Ольга Арчакова: "Мама дома" - эту модель считаю самой правильной, самой гармоничной, самой счастливой. Не буду утверждать, что надо непременно ограничиться борщами. Если остается время на хобби или творческую работу, которая в радость, это тоже хорошо. Но мне безумно интересно с моими детьми. Благодаря Андрею мой жизненный опыт обогатился гораздо больше, чем во время строительства собственной карьеры. Работающие мамы, вы уверены, что, строча приказы и сводя балансы на работе, вы вот прямо развиваетесь-развиваетесь, а домохозяйки в это время тупеют-тупеют? Все зависит от человека.

Скажу крамольную вещь: иногда плохие родители лучше, чем хорошие. Бывает, что родители очень хотят, настроены много дать своему ребенку, но им не хватает чуткости, интуиции, чтобы понять, что именно давать. У мамы есть убеждение, что дочери нужно музыкальное образование, и она упрямо гнет эту линию. А возможно, ребенку нужно совсем не это. Как в семечке уже заложено, чем оно является, заложен весь облик будущего дерева, так и ребенок уже является кем-то. Если же вы яблоню будете растить как помидор, потому что вы считаете, что, первое, быть помидором выгоднее: всегда прокормишься; второе, помидоры более уважаемы в обществе; третье, у вас династия помидоров, поэтому и Вася тоже будет помидором; и четвертое, вы хорошо знаете, как растить именно помидоры, а как растить яблоню - нет, поэтому будете растить помидор, то вы яблоню загубите, а помидор из нее все равно не сделаете. По сравнению с этим родители, которые просто не мешают ребенку быть самим собой, могут оказаться лучше, чем "очень хорошие" родители, которые заставляют его быть кем-то другим.

Если ему хотя бы не мешать своим неверием, сарказмом, своим ограниченным умом, негативными установками. Если у вас совсем нет времени и сил развивать ребенка, просто любите его, поддерживайте в его собственных начинаниях, хвалите за любой, даже самый незначительный успех. При наличии искренней любви это несложно.

У Лады в 6 лет свободный английский. Она не только говорит, но и прекрасно читает и пишет на нем. По математике тест из 50 примеров на сложение и вычитание двузначных чисел Лада решает за 7 минут. У нее с 2 лет была огромная потребность в интеллектуальных занятиях. Научившись читать в 2,5 года, Лада взялась учить английский. Просто отняла учебник у брата и потребовала, чтобы я занималась с ней каждый день.

Еще любопытный факт: удивительно, но есть родители, которые подсознательно не дают своим детям развиваться, не дают им стать лучше них самих. Звучит ужасно, но встречается сплошь и рядом. Зависть матерей к дочерям и отцов к сыновьям известна в психологии. Возможно, их самих в детстве часто сравнивали вслух с другими детьми, и теперь они не могут допустить чтобы кто-то, даже собственный ребенок, преуспел больше них.

Ну и, конечно, есть мамы, которые поглощены собой и своими интересами больше, чем своими детьми. Я не могу их осуждать, это их жизнь и пусть они строят ее так, как считают нужным. Это просто еще один ответ на вопрос, почему "мама дома", а дети все равно никак не преуспели.

Наш пострел везде успел

Сейчас модно записывать детей в разные секции и школы. Некоторые водят ребенка сразу в три-четыре школы: музыкальную, танцевальную, английского языка, робототехники. Считаете ли вы это правильным?

Ольга Арчакова: Три-четыре школы - считаю это совершенно правильным. Если ребенок не попробует все это, то как он узнает, что ему близко? Идеально - найти то, что он готов делать часами сам, без напоминания, без вас, без учителя, без поощрений. Это и есть "его". И?представьте, как легко родителям будет его "развивать"! Я знаю о мальчике, который увлекался динозаврами. Все у него дома было заставлено фигурками динозавров. Многие крутили пальцем у виска, не понимая, какой в этом смысл и кем бедный мальчик станет, когда вырастет. Мальчик стал профессором палеонтологии с мировым именем и миллионными гонорарами.