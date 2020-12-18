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18.12.2020 11:13
Рубрика: Общество

На Кубани возобновили расследование массовых убийств фашистами

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю
Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

В Краснодарском крае сотрудники СУ СКР по региону совместно с Генпрокуратурой РФ возобновили расследование фактов геноцида мирных граждан в период с 1941 по 1943 год в ходе оккупации. Речь идет о массовых убийствах мирных жителей членами гитлеровской Зондеркоманды СС-10 "а". Отмечается, что к этим преступлениям также причастен и Гельмут Оберлендер, бывший переводчик карательного органа.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Цель расследования - установить конкретных лиц из числа немецко-фашистских захватчиков и их пособников, которым удалось избежать ответственности за свои злодеяния. На оккупированной территории карательные отряды зверски расправлялись с пожилыми людьми, женщинами и детьми - морили голодом, умерщвляли в газовых камерах ("душегубках"), расстреливали.

- Установлено, что в ходе этих карательных операций с августа 1942 года по январь 1943 года члены Зондеркоманды СС-10 "а" с участием пособников в станицах Марьянской и Старощербиновской зверски расстреляли свыше 247 человек, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. - Во время оккупации немецкие захватчики в станицах Березанской, 3-я Речка Кочеты (Чернышевка), а также в Краснодаре, применяя мобильные газовые камеры, совершили массовое убийство не менее 380 пациентов лечебно-исправительного учреждения, психиатрических больниц.

По фактам массовых убийств граждан СССР членами Зондеркоманды СС-10 "а" ("Айнзатцкоманда 10а") на территории Кубани, а также Ростовской области четвертого октября 1970 года Управлением КГБ при Совете Министров СССР по Краснодарскому краю было возбуждено уголовное дело. Часть военнослужащих, в том числе и Курт Кристман, Юханес Эрнст Киндер, Курт Тримборн, за совершение этих преступлений были осуждены. Однако иные участники, в том числе Гельмут Оберлендер, сумели укрыться от наказания. В 1972 году предварительное следствие по данному уголовному дело было приостановлено.

В феврале нынешнего года российские следователи запросили у Канады материалы в отношении 96-летнего Оберлендера. Поводом для запроса послужили рассекреченные в прошлом году документы УФСБ России о казни детдомовцев и возбужденное вслед за этим уголовное дело по статье 357 Уголовного кодекса РФ "Геноцид". Оберлендер свое участие в преступлениях отрицает, заявляя, что его роль сводилась лишь в "переводе языка и чистке солдатских сапог", однако Верховный суд Канады определил его вину и лишил гражданства.

- После возобновления предварительного следствия расследование уголовного дела поручено наиболее опытным следователям первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Краснодарскому краю, - добавили в ведомстве.

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