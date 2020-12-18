В Крыму человек погиб в горящем автомобиле

В селе Октябрьском Ленинского района Крыма пожарные обнаружили в сгоревшем легковом автомобиле Renault Kaptur труп человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

Инцидент произошел ночью на территории частного домовладения. Спустя 15 минут после прибытия на место происшествия пожарные локализовали и ликвидировали пожар. Его причины выясняют эксперты.

Комментируя инцидент, глава республиканского МЧС Сергей Шахов напомнил, что снижения до минимума вероятности возникновения пожара в машине нужно содержать ее в исправном техническом состоянии и соблюдать правила пожарной безопасности.

- Наличие огнетушителя в салоне - неотъемлемая часть комплектации автомобиля, - уточнил министр и добавил, что огнетушитель должен быть надежным, исправным и не просроченным.