В Крыму уволен председатель комитета по противодействию коррупции

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал указ об увольнении председателя комитета по противодействию коррупции РК Александра Акшатина. Документ опубликован на сайте правительства РК.
Согласно документу, Акшатин освобожден от должности с 28 декабря 2020 года по соглашению сторон.
51-летний чиновник был назначен на должность председателя актикоррупционного комитета 25 сентября 2014 года. До этого он работал на различных должностях в спецподразделениях, занимающихся борьбой с организованной преступностью и коррупцией в органах внутренних дел и налоговой службе.
В январе 2019 года Сергей Аксенов наградил Акшатина орденом "За верность долгу" "за принципиальность, бескомпромиссность и личный вклад в развитие и процветание Республики Крым".