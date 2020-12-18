На Мамаевом кургане отреставрировали мемориальную плиту над могилой маршала Василия Чуйкова. Военачальник сам пожелал, чтобы его похоронили на "главной высоте России". Привести в порядок надгробие помог спонсор.

- Специалисты тщательно подошли ко всем деталям, включая выбор материала. При реставрации используется лабрадорит, добытый на том же месторождении, что и оригинальная плита, - отметил директор музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексей Дементьев.

Работу успели провести до годовщины начала контрнаступления советских войск. Напомним также, что весной отреставрировали памятник Чуйкову на центральной набережной, носящей имя 62-й армии, которой командовал маршал. Рабочие демонтировали старую раскрошившуюся облицовку постамента из красного кирпича и заменили ее гранитной.

Автором скульптурной композиции в честь полководца является его сын Александр Чуйков. Работа над ней шла шесть лет. Открытие состоялось 7 мая 1990 года.

На постаменте начертаны слова Василия Чуйкова: "Есть в огромной России город, которому отдано мое сердце... Он вошел в историю как Сталинград".