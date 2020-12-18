От отравления парами сжиженного газа из зажигалок или баллонов за последние три года погибли десять детей. Такие данные приводит следственный комитет региона. В июле 2018 года десятилетняя девочка из Урюпинска решила последовать примеру своей старшей сестры, которая ранее лечилась в наркологическом диспансере, и вдохнула бытовой газ. Эксперимент закончился смертью. В ноябре-декабре того же года умерли трое 14-летних мальчишек из областного центра и Волжского. Следующий год унес жизни еще троих детей из Волгограда и Камышина. Нынешний год был в этом отношении не лучше. В феврале 17-летний юноша из Ленинского района надышался паров из зажигалок. И два последних на сегодня летальных случая были совсем недавно: в октябре двое подростков 15 и 16 лет из Котельниковского и Городищенского района вдохнули смертельную дозу углеводорода.
Токсикомания - старое явление. Еще в советские годы подростки нюхали клей "Момент", что тоже приводило к крайне печальным последствиям. Меняются вещества, но не дурь в головах. У пагубного увлечения газом есть даже название: сниффинг (от английского sniff - нюхать). Идиотское увлечение получает все большее распространение в России. Если в 2016 году из-за него умерли 65 несовершеннолетних, то в 2018-м - уже 154.
- Среди подростков и детей отмечается новый вид смертельно опасной токсикомании, сниффинга: вдыхание соединений пропана, бутана, изобутана. Чаще всего используются зажигалки, баллончики для заправки газом, а также баллоны для портативных плит, которые любой подросток может беспрепятственно приобрести в магазинах по невысокой цене, - говорит уполномоченная по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева. - Смесь газов не является наркотиком и не имеет большой токсичности, но она может вызвать кислородное голодание мозга, психоделический эффект, уводящий в забытье, фантазии, галлюцинации. Кроме того, вдыхание углеводородного газа вызывает сильную психологическую зависимость.
Бутан вытесняет кислород, приводя к гипоксии. Даже однократное поступление газа в альвеолы и бронхи может оказаться фатальным. Если ребенок увлекся сниффингом, воздействовать на него все сложнее. Ведь при систематическом употреблении страдает мозг, снижается умственная активность, ухудшаются память и концентрация внимания.
- Любой вид токсикомании вреден для психического и физического здоровья детей, а так называемый сниффинг представляет смертельную угрозу, - считает председатель комитета облдумы по охране здоровья Наталья Семенова. - Практика показывает: чем меньше у несовершеннолетних доступа к предметам, содержащим углеводородный газ, тем меньше риск возможного отравления.
Так что теперь, если у продавца есть сомнения в возрасте покупателя зажигалки, он должен попросить показать паспорт. Все то же самое, что с торговлей алкоголем и табачными изделиями.
Кстати
Законодатели сразу прописали размер штрафа: для граждан - от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч, для организаций - от 100 до 120 тысяч рублей.