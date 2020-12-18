С нового года в Волгоградской области будет запрещена продажа несовершеннолетним товаров, содержащих углеводородный газ. Такое решение приняли депутаты регионального парламента. За нарушение предусмотрели крупные административные штрафы.

От отравления парами сжиженного газа из зажигалок или баллонов за последние три года погибли десять детей. Такие данные приводит следственный комитет региона. В июле 2018 года десятилетняя девочка из Урюпинска решила последовать примеру своей старшей сестры, которая ранее лечилась в наркологическом диспансере, и вдохнула бытовой газ. Эксперимент закончился смертью. В ноябре-декабре того же года умерли трое 14-летних мальчишек из областного центра и Волжского. Следующий год унес жизни еще троих детей из Волгограда и Камышина. Нынешний год был в этом отношении не лучше. В феврале 17-летний юноша из Ленинского района надышался паров из зажигалок. И два последних на сегодня летальных случая были совсем недавно: в октябре двое подростков 15 и 16 лет из Котельниковского и Городищенского района вдохнули смертельную дозу углеводорода.

Токсикомания - старое явление. Еще в советские годы подростки нюхали клей "Момент", что тоже приводило к крайне печальным последствиям. Меняются вещества, но не дурь в головах. У пагубного увлечения газом есть даже название: сниффинг (от английского sniff - нюхать). Идиотское увлечение получает все большее распространение в России. Если в 2016 году из-за него умерли 65 несовершеннолетних, то в 2018-м - уже 154.

- Среди подростков и детей отмечается новый вид смертельно опасной токсикомании, сниффинга: вдыхание соединений пропана, бутана, изобутана. Чаще всего используются зажигалки, баллончики для заправки газом, а также баллоны для портативных плит, которые любой подросток может беспрепятственно приобрести в магазинах по невысокой цене, - говорит уполномоченная по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева. - Смесь газов не является наркотиком и не имеет большой токсичности, но она может вызвать кислородное голодание мозга, психоделический эффект, уводящий в забытье, фантазии, галлюцинации. Кроме того, вдыхание углеводородного газа вызывает сильную психологическую зависимость.

Бутан вытесняет кислород, приводя к гипоксии. Даже однократное поступление газа в альвеолы и бронхи может оказаться фатальным. Если ребенок увлекся сниффингом, воздействовать на него все сложнее. Ведь при систематическом употреблении страдает мозг, снижается умственная активность, ухудшаются память и концентрация внимания.

- Любой вид токсикомании вреден для психического и физического здоровья детей, а так называемый сниффинг представляет смертельную угрозу, - считает председатель комитета облдумы по охране здоровья Наталья Семенова. - Практика показывает: чем меньше у несовершеннолетних доступа к предметам, содержащим углеводородный газ, тем меньше риск возможного отравления.

Так что теперь, если у продавца есть сомнения в возрасте покупателя зажигалки, он должен попросить показать паспорт. Все то же самое, что с торговлей алкоголем и табачными изделиями.

Кстати

Законодатели сразу прописали размер штрафа: для граждан - от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч, для организаций - от 100 до 120 тысяч рублей.