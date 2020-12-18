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18.12.2020 08:58

В режиме онлайн

Жителей Дона обучат работе с цифровыми налоговыми сервисами
Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Неделя - Юг России № 286(8340)
До первого декабря жители России должны были заплатить имущественные налоги. Многие ростовчане предпочли не толпиться в очередях у касс в банках, а оплатить квитанции через интернет. Увы, но, как оказалось, часть людей, особенно пожилых и проживающих в сельской глубинке, не владеет компьютерной грамотностью и не умеет пользоваться онлайн-сервисами налоговой службы.
Волонтеры узнали, как общаться с налоговым чат-ботом. Фото: Тагир Раджавов/РГ Волонтеры узнали, как общаться с налоговым чат-ботом. Фото: Тагир Раджавов/РГ
Волонтеры узнали, как общаться с налоговым чат-ботом. Фото: Тагир Раджавов/РГ

Для решения проблемы в Ростовской области был открыт ряд проектов, в том числе "Цифровое правосознание налогоплательщика". С его помощью жители Дона могут получить бесплатные консультации по всем вопросам работы с цифровыми налоговыми сервисами. Авторами выступил Южный университет (ИУБиП), а реализовать идею помогает грант Росмолодежи и соглашение с управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области.

- Цель нашего проекта - сделать цифровые налоговые сервисы максимально популярными и востребованными. Нам важно включить в формирование цифровой экономики жителей малых городов, сельских предпринимателей и учащихся профессиональных образовательных учреждений, тех, кто пока был включен в трансформационные процессы в меньшей степени. Наш проект также позволит населению муниципальных образований больше узнать о работе в цифровых базах и с электронными сервисами налоговых служб для оптимизации процесса уплаты налогов и получения налоговых льгот, частично разгрузит налоговые инспекции в связи с переходом определенного процента граждан в цифровую среду, - отметил ректор университета, доктор экономических наук, профессор Имран Акперов.

Кроме того, как считают в университете, проект будет способствовать развитию региональной экономики, повысит собираемость налогов, а волонтеры смогут развивать у себя востребованные на рынке труда профессиональные и надпрофессиональные навыки. 250 студентов пройдут обучение и в качестве волонтеров смогут консультировать население по вопросам использования цифровых сервисов ФНС РФ.

На первом мастер-классе волонтеры узнали, как работать на сайте Nalog.ru, общаться с налоговым чат-ботом и пользоваться мобильным приложением для самозанятых.

Студентка Елизавета Прохоркина уверена, что участие в проекте "Цифровое правосознание налогоплательщика" поможет ей в дальнейшей карьере экономиста. Волонтер Даниил Лебедев рассказал, что лично убедился в том, что цифровые налоговые сервисы удобны и понятны, а Полина Померанцева пришла на занятия, так как решила: участие в проекте позволяет завести новые знакомства и связи для дальнейшего профессионального роста, является отличной перспективой для карьеры на региональном уровне.

Гурру Акперов: С помощью проекта люди смогут узнать, как правильно платить налоги онлайн Фото: Тагир Раджавов/РГ

Отметим, что с начала действия проекта, который заработал в июле, уже 90 волонтеров прошли обучение.

Причем проект окажется востребован не только людьми старшего поколения и начинающими налогоплательщиками, но предпринимателями и самозанятыми. Волонтеры расскажут им, как сделать отношения с государственными службами прозрачными и удобными, сдавать налоговую отчетность быстро и легко, а значит, развиваться эффективнее.

- Последние пять лет в университете ведется активное формирование научно-образовательной инфраструктуры цифровой экономики. Эта работа воплотилась в конкретные проекты, особенно актуальные на сегодняшний день. С его помощью даже жители отдаленных уголков Ростовской области смогут узнать, как правильно и вовремя заплатить налоги и получить льготы, не посещая налоговую инспекцию. Поймут, что для этого больше не требуется терять время в очередях у банковских касс, - рассказал руководитель проекта Гурру Акперов.

Консультации для населения будут проводиться даже во время культурно-массовых мероприятий, например, они прошли во время празднования Дня города в Ростове-на-Дону, а также в стационарных консультационных пунктах "Цифровые налоговые сервисы", которые открываются в каждом образовательном учреждении - партнере проекта. Получить ответы на свои вопросы жители Ростовской области смогут и в онлайн-формате через официальный сайт проекта.

Актуально

Из-за ограничительных мер занятия проходят с соблюдением требований и рекомендаций по охране здоровья. Самый интересный элемент проекта - собственная онлайн-платформа для обучения волонтеров iubipnalog.ru. Здесь идет регистрация участников и обучающие вебинары с приглашенными экспертами, отсюда будущие волонтеры получают доступ к онлайн-курсу и другим полезным материалам. Сайт также является платформой для онлайн-консультаций: любой желающий может задать вопрос об использовании цифровых налоговых сервисов и получить ответ. Так как деятельность стационарных консультационных пунктов ограничена, работа в онлайн-формате приобретает первостепенное значение.

Кстати

Учебные заведения региона еще могут присоединиться к проекту. Консультационные пункты "Цифровые налоговые сервисы" уже открыты при Волгодонском техникуме информационных технологий, бизнеса и дизайна имени Самарского, Батайском техникуме информационных технологий и радиоэлектроники Донинтех, Донецком институте Южного университета, Каменском техникуме строительства и автосервиса, Новочеркасском машиностроительном колледже, Пролетарском аграрно-технологическом техникуме, Сальском институте Южного университета, Семикаракорском агротехнологическом техникуме и Таганрогском механическом колледже. Всего участниками проекта смогут стать 25 учреждений образования в разных районах донского края.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО ЮФО Ростовская область

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