В рамках реализации федерального проекта "Новые возможности для каждого" национального проекта "Образование" Южно-Уральский гсударственный университет проводит обучение по программам повышения квалификации за счет бюджетного финансирования. Обучение доступно научно-педагогическим работникам вузов, научных организаций и представителям организаций-работодателей из всех регионов России.

Александр Шестаков: Наши специалисты прикладывают все усилия, чтобы программы реализовывались на уровне, соответствующем высоким мировым стандартам. Фото: Олег Игошин

ЮУрГУ - национальный исследовательский университет, обладающий современной высокотехнологичной научно-исследовательской базой и высококвалифицированным научным и техническим персоналом.

Южно-Уральский государственный университет второй год подряд проходит отбор и реализует современные программы непрерывного образования по заказу Министерства науки и высшего образования РФ в форме субсидий из федерального бюджета организациям, осуществляющим образовательную деятельность. В рамках заказа ЮУрГУ обучил и продолжает обучать 2,5 тысячи человек.

На современном этапе постиндустриального развития цифровые технологии становятся актуальными во всех сферах общественной деятельности. Система образования наиболее чувствительна к изменениям, происходящим в IT-технологиях. Все слушатели программ вуза обучаются дистанционно на портале "Электронный ЮУрГУ", что позволяет использовать различные технологии взаимодействия между преподавателем и обучающимся: электронные учебные комплексы, систему видео-конференц-связи, электронного тестирования.

В Южно-Уральском государственном университете создан современный цифровой образовательный продукт, отвечающий мировым трендам внедрения IT-технологий. Он позволяет получить высшее и дополнительное образование в любой точке России и мира. В ЮУрГУ разработана и внедрена система корпоративных стандартов. Регламенты проведения занятий, промежуточной и итоговой аттестации студентов регулируют дистанционную работу преподавателя. Все это будет полезно получить в качестве методических разработок слушателям - преподавателям других вузов России.

В университете разработано более 1500 авторских образовательных программ повышения квалификации

Благодаря стратегии непрерывного образования и развития кадрового потенциала в университете разработано и реализуется более 1500 авторских образовательных программ повышения квалификации. Ведется профессиональная переподготовка руководителей, специалистов, преподавателей, а также физических лиц.

Программы охватывают все лицензированные направления ЮУрГУ: социальные и гуманитарные науки, образовательные технологии и педагогика, психология, строительство и архитектура, техносферная безопасность и защита окружающей среды, информационная безопасность и защита информации, информатика и вычислительная техника, металлургия, машиностроение, материаловедение и обработка материалов, ракетостроение, сварочное производство, экономика и управление, транспортные средства, энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника.

Ежегодно по программам дополнительного профессионального образования проходят обучение сотрудники предприятий реального сектора экономики, значимых для субъектов Российской Федерации. Среди них "Промышленная группа "Метран" международной компании EMERSON, РЖД, "Трубодеталь", "Тюменьэнерго", "Уфалейникель", "Энергонефть-Югра", "Трансэнерго", ЧТПЗ, Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский НИИ технической физики имени академика Е. И. Забабахина, ГРЦ имени академика В. П. Макеева, "Уралвагонзавод", госкорпорация "Росатом" и компания "Роснефть".

Обучение можно пройти по одной из нескольких современных программ дополнительного профессионального образования. В их числе программы "Цифровые компетенции в профессиональной педагогической деятельности", "Наставничество в системе непрерывного образования взрослых", "Цифровая трансформация дополнительного профессионального образования", "Модели и технологии образования взрослых".

Все предложенные программы ориентированы на перечень приоритетных направлений обновления навыков и приобретения компетенций с учетом региональных и отраслевых особенностей на 2020 год и с учетом приоритетных направлений развития науки, техники и технологий.

Программы, разработанные в ЮУрГУ, помогают расширять профессиональные знания в условиях быстроменяющихся технологий. Фото: Данил Рахимов

При освоении образовательных программ предусматривается изучение возрастных и индивидуально-психологических особенностей, а также получение навыков по реализации проектов, связанных с развитием системы непрерывного обновления гражданами своих профессиональных знаний, для последующего внедрения этих проектов в вузах.

Административно-управленческий персонал и научно-педагогические работники, участвующие в организации системы непрерывного образования, проходят стажировку. Она проводится в вузах России, научных организациях и на высокотехнологичных производствах.

- ЮУрГУ выполняет государственное задание в рамках нацпроекта "Образование" и федерального проекта "Новые возможности для каждого", - комментирует ректор Южно-Уральского государственного университета доктор технических наук, профессор Александр Шестаков. - Благодаря сформированной системе обучения есть возможность обновить профессиональные знания и приобрести новые компетенции в сфере цифровой экономики. Перед нами поставлена важная государственная задача. К ее решению подходим очень ответственно. Наши специалисты прикладывают все усилия, чтобы программы реализовывались на уровне, соответствующем высоким мировым стандартам.

По словам Александра Шестакова, у сотрудников Южно-Уральского государственного университета большой опыт реализации программ непрерывного образования. Вуз обладает внушительным арсеналом технических, информационных, методических, кадровых ресурсов и постоянно совершенствует образовательный процесс.

Программы, разработанные в ЮУрГУ, помогают расширять профессиональные знания в условиях быстро меняющихся технологий и способствуют личностному росту. По итогам обучения в Южно-Уральском государственном университете слушатели получают удостоверения о повышении квалификации.