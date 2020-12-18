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18.12.2020 04:00
Рубрика: Общество

Мандарины и оленья кровь: Как празднуют Новый год аборигены Ямала

Текст: Елена Мационг
Если вам наскучил стандартный набор - оливье, селедка под шубой и мандарины - на Новый год отправляйтесь к аборигенам на Ямал. Здесь вам точно скучно не будет. Да и пресно тоже.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- У нас на столе в праздничную ночь обязательно свежее жаркое из оленины, готовится оно больше часа на буржуйке прямо в чуме. Потушится, становится мягчайшим и сочным, так, что потом не оторваться, особенно с мороза. И конечно, строганина из оленины и щекура (пресноводная рыба из рода сигов - ред.), - рассказала "РГ" Римма Тоболько, из семьи потомственных оленеводов, жена оленевода и мать шестерых детей.

Фото: iStock
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Для тех, кто не знает: строганина - это очень тонко нарезанные ломтики сырого мороженого мяса и рыбы, слегка присыпанные солью и перцем. Вкус описать невозможно, - просто пальчики оближешь, и очень питательно. Но предупредим: с магазинными предикатами лучше такие эксперименты не проводить, мясо и рыба должны быть свежайшими и проверенными.

Перед праздником аборигены забивают оленя, но, конечно, не только ради мяса. Тундровики, включая даже самых маленьких детей, обязательно выпивают стаканчик свежей, еще теплой, оленьей крови, чтобы смыть все плохое, что было в старом году, и за все хорошее в новом.

В крови целый комплекс полезных витаминов и микроэлементов. Это очень целительный природный "коктейль", и выпивать его - не столько дань древним языческим традициям, сколько насущная необходимость, продиктованная суровыми условиями жизни на Севере. Смысл жизни оленя - давать жизнь людям, считают кочевники.

По вкусу оленья кровь слегка солоновата, отдаленно напоминает томатный сок, но на самом деле ни на что не похожа. Это своего рода энергетик - дает колоссальный прилив сил. Никакое шампанское с ним и рядом не стояло.

Фото: iStock
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К слову, об игристом: у современных аборигенов оно на столе, безусловно, тоже присутствует. Перед праздником традиционный новогодний напиток даже хранится на священной половине, в задней части чума, куда вход женщинам строго настрого запрещен. Не потому что хозяйки чума выпьют его до боя курантов, - просто кочевники Севера и сегодня свято чтут традиции и стараются не гневить духов.

К слову, чтобы их задобрить, в новогоднюю ночь духам специально оставляют кусочки оленины, чашечку крови ну и какие-нибудь современные гостинцы - конфеты, мандарины. Сделать это обязательно нужно, от этого будет зависеть численность оленей в стаде, здоровье животных и самих членов семьи оленеводов.

Ну а в остальном Новый год в тундре похож на праздник в доме любой семьи в средней полосе России. На столе, кроме северных деликатесов, обязательно стоит и оливье, и разные сладости. Включая морошку и бруснику в сахаре или со сгущенкой, это уж кому как больше нравится. Возле чума кочевники пускают фейерверки, наряжают елку. Включают телевизор и под бой курантов загадывают желания. К слову, телевизор в чуме работает от генератора на бензине. Для кочевников - это одна из самых дорогих и нужных вещей.

На праздник собираются по несколько семей в одном, самом гостеприимном чуме. Самые нужные подарки - что-нибудь теплое. Ягушка - женская шуба из шкур оленя, унты или малица - мужская оленья шуба.

Кстати

Нового года в нашем привычном понимании у коренных северян не существовало. Год делился на два временных периода - зимний и летний. Поэтому аборигены праздновали начало каждого сезона.

Приход зимнего нового года был ознаменован замерзанием воды и гоном оленей, а летнего - таянием снегов и отелом важенок (стельная самка оленя-ред.). Новый год, который отмечается в ночь с 31 декабря на 1 января коренные народы Севера начали праздновать только после прихода советской власти.

На Ямале даже придумали своего Деда Мороза - Ямал Ири (Ири - дедушка). Он носит одежду коренных народов, живет в волшебном чуме, путешествует на оленьей упряжке, дарит детям подарки. А кроме чудесного посоха, у него есть бубен, отгоняющий злых духов.

К слову, в этом году Ямал Ири уже отправился в путешествие по региону. Он дарит подарки сиротам и детям из малоимущих семей.

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