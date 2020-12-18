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18.12.2020 09:53
Рубрика: Общество

Найденные на Ямале артефакты сдвинули северную границу освоения земель

Текст: Татьяна Воробьева
На Ямале впервые не на поверхности, а в слое найдены каменные артефакты, которые относятся к плейстоценовому времени. Предварительно установленный возраст находок позволяет считать их более древними, чем те, что были сделаны на правом берегу Оби на самом севере Октябрьского района Югры и считались самыми северными в Западной Сибири свидетельствами древнейшей стоянки людей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Согласно современным представлениям, ранняя колонизация севера Азии проходила в несколько этапов, начавшись на рубеже верхнего палеолита и завершившись в первой половине голоцена (11-6 тысяч лет назад). В Приуралье археологические объекты известны в бассейне Печоры, в бассейнах рек Лена и Яна, а также в устье Енисея. Территория между ними долго оставалась "белым пятном", - рассказывает доктор исторических наук, старший научный сотрудник отдела археологии каменного века Антон Анойкин.

Исследования последних лет постепенно сдвигают северную границу освоения региона древним человеком. Так, сначала отметка была недалеко от Ханты-Мансийска, затем - в недалеком 2017-м - севернее была открыта стоянка Комудваны. Таким образом, граница уже сместилась на 300 километров к северу. Возможно открытие этого года отодвинет ее вновь.

Фото: Чжан Дунцзюй / для CHINA DAILY
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Палеолитический отряд работал на двух участках - в нижнем течение реки Сыня, и по правобережью Большой Оби, на отрезке между поселками Горки и Хашгорт.

"В первом случае выявлено пять археологических объектов, три из которых относятся к эпохе голоцена, а материал представлен фрагментами керамических сосудов и обломками галек с признаками термического воздействия. Находки можно отнести ко II тысяче до н.э., - говорит ученый. - На двух других местонахождениях - Ям-Горт-4 и Унсоим - найдены единичные каменные артефакты (нуклеус и заготовка орудия) в отложениях плейстоценового возраста, предположительно каргинского времени, то есть имеющими возраст ~50-30 тысяч лет назад".

Экспедиция, кстати, обнаружила и кости животных - мамонта, северного оленя и бизона. При этом по виду некоторых останков можно допустить, что звери стали добычей охотников.

"Таким образом, результаты работ позволяют подтвердить предположение о том, что на территории Северной Оби в позднем плейстоцене было две волны колонизации", - резюмируется на портале Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН.

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